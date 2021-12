A detenção de João Rendeiro

Falta o mais difícil, obrigar o ardiloso João Rendeiro a cumprir prisão efectiva. Ninguém ficou indiferente à captura do banqueiro que estava em fuga. Vamos acreditar que é desta que este senhor irá pagar pelos crimes que cometeu. Vamos acreditar que o grande trabalho da Policia Judiciária não fique defraudado na malha da burocracia e de interesses obscuros.

Esperemos que os desenvolvimentos deste caso, que tiveram aspectos caricatos, cheguem ao fim com a prisão do banqueiro. Esperemos que o Estado, de uma vez por todas, coloque ao dispor dos tribunais e das forças de segurança e investigação os meios necessários para lutarem contra os criminosos, com eficácia e celeridade. Os portugueses precisam de readquirir a confiança quanto ao combate sério à corrupção, ao compadrio e ao tráfego de influências. O grande problema é saber se os actuais partidos políticos estão interessados em desencadear este combate.

As medidas tardam, os resultados são ínfimos. Atente-se nos anos de atraso para se legislar contra o enriquecimento ilícito eficazmente.

Carlos Oliveira, Funchal

Cautela e caldos de galinha...

O caso da detenção de João Rendeiro suscita-me as seguintes reflexões. A primeira, de que corresponde a uma bem sucedida intervenção da Polícia Judiciária, que em cerca de três meses chegou a ele, em território sul-africano, perante a surpresa do fugitivo. A segunda, a de que é lamentável dizer-se, como afirmou Rui Rio, que a detenção de Rendeiro tenha correspondido a um calendário eleitoral, até porque nisto das investigações criminais a reunião de factos e o acerto na acção não podem ser marcados pelo tempo.

Outra reflexão não menos de salientar: Agora parece que se está a embandeirar demasiado em arco. A vitória da PJ, se bem que notória, só se concretizará no seu todo quando lograr a extradição do foragido para Portugal. E aí é que reside o interesse dos próximos capítulos. Até que ponto Rendeiro tem artes para driblar a justiça, mesmo interceptado como foi, e através de eventuais apoios, que se pressentem existir na facilidade das suas movimentações até ser detido, ensaiar manobras que o levem a ir adiando a concretização da prisão definitiva. É esta disputa que está agora em jogo e que pode não ser de favas contadas... Mas se a PJ conseguir sobrepor-se a ela terá então conquistado o pleno da vitória no caso. Até lá aconselha-se menos fogo-de-artifício e mais serenidade. Cautela e caldos de galinha...

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha

Urgências nos hospitais do SNS

No PÚBLICO do dia 11 (A “crise das urgências”) apela-se mais uma vez à criação de uma especialidade de “Medicina de Urgência”. Os serviços de cirurgia geral nos hospitais do SNS dispõem entre 4 a 6 vezes o número necessário de cirurgiões gerais para cobrir o trabalho de rotina.

O excesso impõe-se pela necessidade de cobrir todos os dias da semana com cirurgiões para executar tarefas nos serviços de urgência, muitas ao alcance de médicos especialistas em urgências. Do excesso de cirurgiões resulta que cada um executa em média apenas 50 cirurgias por ano, muito aquém do mínimo necessário para manter as aptidões básicas. O artigo aponta o problema mas não apresenta sequer uma sugestão para o resolver. De onde vai partir a iniciativa para criar a especialidade? Da Ordem? Do ministério? Ambas instituições incapazes de inovação. Melhor será apelar aos cidadãos que venham para a rua protestar “queremos especialidade de urgências”, em ano de eleições…

José Ponte, Londres

O sebastianismo administrativo

Mito de aparição recorrente antes de eleições legislativas ou autárquicas, a “regionalização” voltou à agenda política prospectiva. Como escrevi há vinte anos, “o debate sobre a regionalização em Portugal continental serviu essencialmente, até ao momento, para desviar as atenções da necessidade premente de aprofundar a descentralização” (As autarquia locais na União Europeia, edições ASA, 2001).

Portugal continua a ser um dos países europeus mais centralizados (p.e. em termos dos recursos financeiros das autarquias locais no conjunto da despesa do Estado). O reforço da descentralização terá de passar pela criação de de autarquias intermédias entre os municípios e a Administração Central. Mas tendo Portugal continental uma dimensão menor (económica e demográfica) que muitas regiões alemãs, francesas ou italianas e sendo que hoje em dia a dinâmica económica global mudou radicalmente relativamente aos anos 70, bom seria que se atribuíssem objectivos claros e realistas à criação de tais autarquias, com adequados recursos financeiros e humanos, para evitar a perpetuação deste mito ou a criação de estruturas velhas antes de nascerem.

Mário Rui Martins, Matosinhos