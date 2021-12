Europol faz 544 detenções e apreende 63 milhões de euros em medicamentos ilegais

A Europol deteve 544 pessoas e apreendeu medicamentos contrafeitos e drogas usadas para doping no valor de 63 milhões de euros na sequência da Operação Shield II, uma investigação que envolveu as autoridades de 26 países (incluindo Portugal). O rescaldo foi anunciado esta terça-feira, através de um comunicado publicado na site desta polícia europeia.

Uma investigação conjunta das autoridades norueguesas e húngaras, que contou com o apoio da Eurojust, permitiu desmantelar uma rede criminosa que produzia medicamentos falsos na Hungria. Estes fármacos ilegais eram depois transportados para a Noruega, sendo comercializados no país nórdico. Nos locais alvos de buscas por terem sido associados a estes grupos foram apreendidas mais de nove milhões de embalagens de fármacos, mais de cem mil garrafas para xarope e dezenas de milhares de etiquetas falsas usadas para marcar as embalagens.

Em Espanha foi encontrado um laboratório secreto onde se produziam ilegalmente medicamentos. As autoridades espanholas fizeram buscas em duas dezenas de pontos no país, apreendendo três milhões de doses de medicamentos e 65 quilos de ingredientes activos. De acordo com a Europol, este laboratório produzia duas “marcas” de fármacos, com 30 subprodutos a originarem destes fármacos.

Foto Laboratório desmantelado em Itália Europol

A operação da Europol motivou a abertura de 1029 processos judiciais, com a investigação de 33 diferentes grupos de crime organizado a serem abrangidos pela Shield II.

A primeira fase desta investigação, concluída há precisamente um ano, registou a detenção de 667 suspeitos, com apreensões no valor de 73 milhões de euros. Esta operação inicial focou-se também na comercialização de material ilegal relacionado com a pandemia: a Europol apreendeu 33 milhões de testes, máscaras e kits de diagnósticos falsos. Um ano depois, na Shield II, esta autoridade diz que o tráfico de materiais relacionados com a pandemia desceu, devido à disponibilidade de vacinas contra o vírus.

Contas feitas, esta megaoperação com duas fases distintas já originou 1221 detenções e “resgatou” do mercado negro medicamentos e outras drogas com valor de 136 milhões de euros.