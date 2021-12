“Quero ser vegan, mas adoro carne.” Twitteiros ajudam Cardi B na senda por uma “melhor saúde do intestino”

Poderia ser uma decisão a pensar no ambiente ou no bem-estar animal, mas a rapper esclareceu que a vontade de encontrar substitutos para os alimentos de origem animal está relacionada com a saúde do seu sistema digestivo.

“Tive um vírus no estômago não há muito tempo e sinto que o meu sistema digestivo não tem sido o mesmo”, escreveu Cardi B em resposta a um comentário (“Estás disposta a deixar o marisco cozido que adoras? Com todo aquele limão??? Rapariga...”) à publicação original. “Tenho estado a beber probióticos e não vejo muita diferença.”

A publicação explica as razões que levaram Cardi B a lançar o apelo no Twitter: “Quero ser vegan, mas adoro carne... os substitutos vegans para carne são semelhantes ao sabor da carne ou não?”, perguntou a rapper aos seus mais de 20 milhões de seguidores e as respostas não tardaram, havendo para todos os gostos: desde fãs que a aconselham a esquecer a ideia até outros que lhe garantem haver “tantas alternativas”, não esquecendo os departamentos de marketing de marcas de alimentos vegan que não perderam a oportunidade para se oferecerem a enviar à artista amostras grátis.

I want to go vegan but I love meat.. are vegan meat replacements similar to meat in taste or not really? — Cardi B (@iamcardib) December 12, 2021

No entanto, há também quem revele cautela sobre o assunto: “Por favor, fale com o seu médico, um especialista em gastroenterologia ou um nutricionista certificado, para, pelo menos, rever as sugestões. O Twitter não tem o seu historial médico completo.” Mas, segundo o site VegNews, há evidências de que uma dieta sem carne pode efectivamente ser benéfica para a saúde digestiva da rapper, citando um estudo publicado na revista Foods, a 30 de Agosto.

A investigação intitulada Impacto das alternativas vegetais à carne na Microbiota intestinal dos Consumidores: Um estudo do mundo real, que reuniu as londrinas Escola de Ciências Aplicadas e Escola de Saúde e Educação aos moscovitas Instituto de Biologia Genética da Academia de Ciências Russa e Departamento de Investigação e Desenvolvimento do Centro de Inovação Skolkovo, observou que quem substituiu o consumo de carne por alternativas vegetais viu os seus níveis de um grupo de bactérias (que produzem butirato, um ácido gordo que promove uma boa saúde digestiva e diminui a inflamação) melhorarem. Isto levou o grupo a concluir que a substituição, mesmo ocasional, de carnes de animais por produtos vegetais pode promover alterações positivas no microbioma dos consumidores.

Ainda assim, há quem veja no desabafo de Cardi B um interesse mercantilista. É que a rapper acabou de lançar uma gama de chantilly em lata que não usa produtos de origem animal e que chega com sabores (chocolate, caramelo e moca) e um “cheirinho” de vodka. E puxar pelo tema vegan certamente a irá colocar em boas graças com potenciais clientes.