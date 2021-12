Sem dúvidas nem correrias, a solução para este Natal é tecnologia

Oferecer algo a alguém vai muito para além de cumprir uma obrigação de uma quadra festiva. Quando oferecemos um presente a uma pessoa que nos é querida, esse acto não só é um acto de amor, como demonstra a atenção ao detalhe, aos gostos e à vontade daqueles que nos rodeiam. Por isso mesmo a tarefa de escolher o que dar de presente consegue ser tão complicada. Afinal de contas, tudo aquilo que menos queremos é ver alguém a abrir um presente oferecido por nós e sermos presenteados com um sorriso amarelo e um “alerta devolução” a acompanhar, certo? Este ano temos boas notícias: vai poder oferecer o presente certo aos membros da sua família sem sequer ter de sair de casa.

Na loja online da Huawei vai conseguir encontrar os presentes que farão as delícias até das pessoas mais difíceis de agradar. Comecemos pelas mães. Saber o que comprar para oferecer a uma mulher pode ser difícil, mas não é impossível. Entre maquilhagem, roupa e acessórios, porque não escolher um relógio leve e elegante que promete fazer sucesso no pulso da mulher da sua vida? O Huawei Watch Fit Mini é o mais recente elemento da Huawei Watch Fit Series e é a escolha ideal para os pulsos mais finos ou para as utilizadoras que preferem relógios mais pequenos. Para além de leve e muito confortável, este smartwatch é a junção perfeita entre moda e saúde! Com uma bateria de longa duração e um carregamento rápido, pode contar ainda com a monitorização dos níveis de saúde durante todo o dia e várias funcionalidades de fitness e de saúde feminina. Será como oferecer um verdadeiro personal trainer, cheio de estilo!

A junção perfeita entre moda e saúde, o Huawei Watch Fit Mini é a escolha perfeita para surpreender a mãe. Desportivo e confortável, o Huawei Watch GT 3 é perfeito para amantes de exercício e aventura. Fotogaleria

Para o pai, a saúde e o estilo continuam a ser o tema central. O Huawei Watch GT 3 é a escolha perfeita e ainda vai a tempo de o incluir na sua lista! Para além de uma bateria capaz de aguentar qualquer adversidade, este relógio conta ainda com várias funções que o transformam no companheiro ideal para todos os dias: medição precisa da frequência cardíaca e posicionamento, monitorização da saturação de oxigénio no sangue, treinador pessoal de corrida e mais de 100 modos de treino, são algumas das características que o distinguem. Para além disso, este relógio inteligente tem ainda a capacidade de ser uma grande ajuda nos assuntos do dia-a-dia, graças às chamadas via Bluetooth, por exemplo.

Chegou então a altura de falarmos nas pessoas que, por norma, são as mais complicadas de agradar: os filhos. Ir ao encontro dos seus gostos e personalidades nem sempre é fácil, mas até aqui lhe damos uma ajuda. Comecemos pela princesa da família. Porque não presenteá-la com a nova gama de auriculares TWS para as amantes de moda? Os novos Huawei FreeBuds Lipstick oferecem um design premium e irreverente, uma experiência de áudio com uma qualidade elevada, cancelamento activo de ruído e, ainda, ligação a dois dispositivos em simultâneo. Com uma caixa em forma de batom, como o nome indica, estes auriculares podem ser a solução para a adolescente que precisa “daquele” factor “uau”, para além de acabar com a música demasiado alta lá por casa.

Tem um jovem gamer em sua casa? Chegou a altura de escolher a prenda para ele: o Huawei MateView GT. Este monitor ultrawide e curvo, suporta uma refresh rate de 165 Hz e conta ainda com uma inovadora SoundBar integrada. Com um incrível efeito de luz e um sistema de microfones 360º, este monitor permite sensação de imersão total que leva a experiência de jogo a um outro nível.

Em forma de batom, os Huawei FreeBuds Lipstick não só estão na moda como prometem revolucionar as experiências de áudio. Gamers em casa? O monitor Huawei MateView GT veio para elevar a experiência de jogo e entretenimento a um outro nível. Feito a pensar na geração mais jovem, o Huawei nova 9 é o smartphone perfeito para surpreender os adolescentes neste Natal. Fotogaleria

Feitas as contas, fica apenas a faltar o jovem adulto da família! De malas quase feitas para a Universidade, este será o primeiro a contribuir para a síndrome do ninho vazio. Por isso, não há nada melhor para lhe oferecer do que uma forma de encurtar a distância: um smartphone Huawei nova 9! Para além de uma desculpa para fazer videochamada todos os dias, este smartphone é a prenda perfeita para a geração mais jovem. A forma como os jovens consomem conteúdo está a mudar. Nos dias de hoje, cada vez mais são aqueles que, para além de consumir, também gostam de produzir.

Com o novo modo de vlog, o nova 9 é a escolha perfeita para registar todos os momentos. Com uma câmara frontal de alta resolução de 32MP e uma câmara traseira que também suporta a captura de vídeo 4K, bem como a estabilização de vídeo AIS (AI Image Stabilisation), é possível capturar imagens de alta definição tanto suas, como de coisas que acontecem ao seu redor. Tudo isto com uma funcionalidade de Gravação Contínua que vai permitir captar imagens com as duas câmaras em simultâneo, num único ficheiro de vídeo. Parece bom demais para ser verdade? Então junte a tudo isto uma bateria que se carrega em apenas 38 minutos, graças ao Carregador Huawei SuperCharge de 66 W, e que dura pelo menos um dia inteiro de utilização. Resumindo, esta é a receita para fazer sucesso junto dos adolescentes: grandes fotografias, muita bateria e claro, muito estilo!