3 ideias originais para um Natal mais tecnológico

Uma música, um filme ou uma videochamada surpresa: a tecnologia está presente no dia-a-dia de diversas formas. A poucas semanas da época natalícia, a diferença pode encontrar-se na capacidade de escolher o melhor presente para um familiar, um amigo ou para o nosso mais-que-tudo. Este ano, Samsung rima com Natal – e há sugestões para todas as idades e gostos.

O lançamento recente de novos produtos Samsung, nomeadamente na gama de smartphones e smartwatches, é a oportunidade ideal para escolher os melhores produtos à disposição no mercado, com foco no multitasking e na saúde. A verdade é que, mais do que nunca, a tecnologia é muito mais do que uma ferramenta banal: é uma assistente contínua do dia-a-dia, que possibilita a simplificação de processos, uma disponibilidade multifacetada e nos ajuda a controlar vários aspectos do quotidiano, da comunicação ao bem-estar.

Um smartphone dobrável, um smartwatch diferenciador ou auriculares sem fios à prova de ruído: descubra algumas ideias originais de presentes para este Natal.

Ofereça um smartphone para todas as ocasiões

A inovação mobile na ponta dos dedos: os novos Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G, dois smartphones dobráveis e premium, são uma excelente opção para dar de presente a pessoas polivalentes neste Natal. Os telemóveis foldable e optimizados, direccionados para utilizadores muito activos e que precisam do smartphone em variadas ocasiões, dá um passo em frente no que à qualidade diz respeito. Além disso, estão preparados para quem gosta de estar sempre à frente em termos tecnológicos, com a introdução do 5G.

Com um design atractivo e versátil, os Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G proporcionam aos utilizadores novos instrumentos de trabalho, multimédia e gaming. Da produtividade ao entretenimento, o Z Fold3 5G é um equipamento pensado para pessoas que usam o smartphone várias vezes ao dia, e em diversas circunstâncias; tem um Infinity Flex Display ininterrupto de 7,6 polegadas, bem como o primeiro suporte S Pen num dispositivo dobrável. Já o Z Flip3 5G é um telemóvel compacto e multitasking, com uma câmara melhorada e um ecrã exterior maior.

Foto D.R.

Entre as suas características destacam-se, entre outras:

- 80% mais duráveis que os dispositivos anteriores: aposte num smartphone actual mas a pensar no futuro. Estes Galaxy Z integram IPX8, o que os torna resistentes à água. A sua durabilidade é ainda reforçada com o novo Armor Aluminum (o alumínio mais forte já utilizado num Galaxy); o Corning Gorilla Glass Victus (protege contra arranhões e gotas acidentais) e a película protectora feita de PET extensível.

- Hideaway Hinge torna o Z Flip mais estável do que nunca: tenha a flexibilidade sem se sacrificar com a estabilidade do equipamento. O smartphone mantém-se no lugar e proporciona experiências inovadoras no modo Flex.

- Nota alta no teste de dobragem: para reiterar a qualidade dos smartphones, estes foram sujeitos a uma longa prova de dobragem, com verificação do Bureau Veritas, que testou a resistência à dobragem por 200 mil vezes.

Ofereça a melhor companhia áudio aos amantes de música

Ouvir música sem ruído pode revelar-se uma tarefa difícil, dependendo da qualidade dos auriculares e do local onde nos encontramos. Para quem tem na música a melhor companhia e não passa sem a sua playlist no Spotify, os novos Galaxy Buds2 são o melhor presente neste Natal, para ser utilizado em qualquer altura do dia e nas mais diversas situações. Os auriculares sem fios Buds2 juntaram-se ao Galaxy Buds Live e ao Galaxy Buds Pro, oferecendo aos consumidores mais opções na série áudio, à medida das preferências e das necessidades de cada pessoa.

Foto D.R.

Além disso, os Galaxy Buds2 complementam-se com outros produtos Galaxy, como um tablet ou um smartwatch, para a melhor qualidade possível a ouvir música ou numa chamada, de trabalho ou com amigos. Evidenciam-se, em particular:

- Os altifalantes dinâmicos (de duas vias) equilibram notas agudas nítidas e claras, além de um baixo profundo;

- A opção Active Noise Cancellation ajuda a bloquear o ruído;

- É possível ajustar três níveis de som ambiente;

- Com base na aprendizagem automática e noutras funcionalidades, proporciona uma voz mais clara nas chamadas telefónicas.

Ofereça um smartwatch versátil a pensar na saúde e bem estar

Numa altura em que os smartwatches são cada vez mais populares, e com tanta variedade, a qualidade pode fazer a diferença na hora de escolher qual dar de presente. No leque Samsung, os smartwatches Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic apresentam um novo sistema operativo e um hardware melhorado, a par de outras funcionalidades diferenciadoras.

Foto D.R.

Mais do que um relógio digital focado na recolha de dados de saúde e bem-estar, opte por um smartwatch infalível, versátil e resistente, para uma parceria de longo prazo. Estes equipamentos monitorizam a tensão arterial, detectam o batimento cardíaco irregular AFib, medem o nível de oxigénio no sangue e calculam a composição corporal.

- Wear OS Powered by Samsung: são os primeiros smartwatches a apresentar esta funcionalidade, desenvolvida em conjunto com a Google;

- One UI Watch: equipados com a interface de utilizador mais intuitiva da Samsung até à data;

- Sensor BioActive da Samsung: sensor 3 em 1, com a precisão de três poderosos sensores de saúde (Optical Heart Rate, Electrical Heart e Bioelectrical Impedance Analysis). Apresenta também um design mais pequeno e compacto, sem diminuir a precisão de medição;

- Sleep Scores avançados: visualização completa dos padrões de sono, com grande detalhe. Além disso, detecta os sons que faz enquanto dorme, nomeadamente se ressonar, e obtém o nível de oxigénio no sangue enquanto dorme.

Natal é sinónimo de partilha e, claro está, de presentes. Combine os melhores momentos junto daqueles que mais ama com uma oferta memorável, que case na perfeição usabilidade com tecnologia de qualidade. Mais do que nunca, a pandemia – e o consequente distanciamento – e a popularidade do teletrabalho veio provar que equipamentos como o smartphone e o computador são cada vez mais essenciais para a vida pessoal e profissional (e até lazer), uma tendência que deve ser acompanhada por equipamentos de qualidade.