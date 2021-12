Portugal limita a 5% o corte nas capturas de linguado e lagostim em 2022

País contrapôs dados nacionais para demonstrar que proposta técnica para uma redução mais significativa não se ajustava à realidade do manancial. Corte de 8% na quota para a pescada, que ficou nas 2284 toneladas.

Portugal conseguiu limitar a 5% a redução das possibilidades de pesca de linguado em 2022, com o Conselho da União Europeia a reconhecer, durante as negociações anuais para a fixação dos totais admissíveis de captura e das quotas de pesca de cada Estado-membro, que a proposta para um corte de 15% previsto pela Comissão Europeia era tecnicamente “desadequada”, uma vez que não correspondia à realidade do manancial.