Sérgio Conceição quer deixar Taça da Liga com vitória, mas importante é o Vizela

Treinador do FC Porto pede desculpa por estar a pensar no próximo jogo da Liga, mas frente ao Rio Ave é para gerir o plantel.

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, assumiu inequivocamente, em conferência de imprensa de antevisão do jogo do Grupo D da Taça da Liga, frente ao Rio Ave, a disputar esta quarta-feira (21h, SPTV2), no Dragão, que importante é o confronto com o Vizela, da Liga. Conceição garante, ainda assim, que a gestão para uma partida em que os “azuis e brancos” se limitam a cumprir calendário, não significa que a equipa não se apresentará no máximo e com o único objectivo de vencer na despedida da competição.

Depois da derrota com o Santa Clara, o FC Porto perdeu quaisquer hipóteses de alcançar a final four, de Leiria, pelo que no embate com o Rio Ave, adversário da II Liga, só o prestígio e o nome do clube estão verdadeiramente em causa.

Na expectativa, o Santa Clara espera que os “dragões” cumpram, dignifiquem o emblema e não sejam derrotados pelos vila-condenses, que precisam de um triunfo por 3-0 ou de um desfecho com dois golos de diferença não inferior a 4-2.

Sérgio Conceição sabe que qualquer destes cenários seria ainda pior do que a derrota por 3-1 nos Açores, o que não o impedirá de apresentar um “onze” formado por elementos menos utilizados e por alguns jovens da equipa B que pontualmente são chamados a trabalhar com a equipa principal.

A preparação deste jogo, estando o FC Porto fora da discussão da final four e conformado a ter que cumprir calendário, não invalida que a equipa encare o Rio Ave com "a mesma seriedade e responsabilidade de sempre para fazer tudo e tentar ganhar”, assume o treinador, assumindo “a gestão de alguns jogadores com mais fadiga”.

"Mas espero ganhar. Para mim é de uma dificuldade muito grande em estar a competir sem ser para vencer. Podia desvalorizar esta competição, mas não sou capaz. Entrámos na Taça da Liga para ganhar. Ficámos de fora, mas queria muito ganhar. E espero vencer o jogo e dar mais minutos a alguns jogadores. Treinamos sempre com afinco e determinação, mas o jogo é o jogo e dá coisas que o treino não dá”, justifica-se.

“Lamento dizê-lo, mas estamos focados neste jogo e já a pensar no Vizela. Estou a pensar em dois jogos e o mais importante é com o Vizela”, admite sem rodeios, deixando o duplo embate com o Benfica para segundas núpcias.

“Nada disso, zero. Até porque era uma estupidez. O mais importante é com o Vizela. Pelo meio temos o Rio Ave. Isto, sem retirar importância ao jogo com o Rio Ave. Até porque vamos estar no máximo, dentro do que são as nossas características”.