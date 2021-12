Pedro Martins treinador do ano na Grécia e Rúben Semedo no melhor “onze”

O treinador, que está no Olympiacos há quatro temporadas, coroadas com dois campeonatos e uma Taça da Grécia, conduziu o clube à conquista do bicampeonato e à final da Taça.

O português Pedro Martins foi eleito pela segunda vez consecutiva o treinador do ano na Grécia, ao serviço do Olympiacos, e o compatriota defesa central Rúben Semedo, também do campeão grego, integra o melhor “onze” da temporada 2020/21.

“Quero partilhar este prémio com todos os meus jogadores, staff, família e adeptos do Olympiacos”, refere Pedro Martins, de 51 anos, numa mensagem publicada na segunda-feira no Instagram.

Rúben Semedo, de 27 anos, integra o “onze” da temporada, com os colegas de equipa Youssef El Arabi e George Masouras, que foram distinguidos com os prémios de melhor estrangeiro e melhor marcador e o de melhor jogador de 2020/21, respectivamente.

