Jorge Jesus suspenso por 15 dias. Jogos contra o FC Porto em risco

Jorge Jesus arrisca-se a ficar de fora dos jogos frente ao FC Porto: o treinador d0 Benfica foi castigado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) com 15 dias de suspensão, devido a críticas feitas à equipa de arbitragem que dirigiu o jogo contra os “dragões” da época transacta. Em caso de recurso, a aplicação do castigo será adiada, permitindo ao técnico sentar-se no banco nos dois clássicos contra o FC Porto.

O castigo ao treinador foi publicado esta terça-feira no site da FPF. No documento do órgão de disciplina, escreve-se que Jorge Jesus será ainda multado em 12.240 euros pelas palavras dirigidas sobre a actuação da equipa liderada pelo árbitro Artur Soares Dias, num jogo em que as “águias” empataram a um golo contra os “dragões”.

“Foram sempre decisões de dúvida....tudo o que foi decisão da dúvida foi contra o Benfica”, afirmou Jorge Jesus na conferência de imprensa após a partida.

Tal como o treinador das “águias”, o homólogo dos “dragões” também recebeu uma suspensão de 15 dias pela mesma razão. Na passada quinta-feira, foi conhecida a sanção aplicada a Sérgio Conceição pelas críticas feitas a Fábio Veríssimo, numa partida que remonta a Fevereiro de 2021.

Nesse jogo frente ao Belenenses SAD, que os “dragões” empataram, Sérgio Conceição deixou críticas ao árbitro Fábio Veríssimo, que não assinalou grande penalidade após um choque violento entre o lateral portista Nanu e o guarda-redes Kritciuk. O treinador chegaria a referir que os portistas tinham sido “roubados”, com o CD a aplicar uma suspensão de 15 dias. Os portistas já recorreram da decisão, com Sérgio Conceição a ter participado, inclusivamente, no jogo frente ao Sp. Braga de domingo, que os portistas venceram por 1-0.