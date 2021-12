Jogadores da Liga inglesa vão fazer testes diários à covid-19

A Liga inglesa está a aumentar as medidas de controlo de covid-19 nos jogadores. O organismo avançou nesta terça-feira que os jogadores vão ter testes diários para poderem treinar e que atletas e staff terão teste PCR duas vezes por semana.

Estas medidas pretendem combater a propagação do novo coronavírus, que já motivou, nos últimos dias, adiamentos de jogos do Tottenham e do Manchester United.

Estes surtos de covid-19 nos plantéis estão mesmo a provocar, segundo a BBC, o número mais alto de infecções em sete dias (42 casos positivos) desde que começou a haver maior controlo, na temporada 2019/20.