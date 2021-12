Falta de motivação leva Magnus Carlsen a abdicar de defender o título

O norueguês Magnus Carlsen assumiu nesta terça-feira que já não se sente motivado para continuar a defender o título mundial de xadrez, mas explicou que pretende continuar a competir.

Aos 31 anos, Carlsen alcançou há dias o quinto título mundial no Dubai, com um triunfo esclarecedor (7,5-3,5) sobre o russo Ian Nepomniachtchi.

“Foi-se tornando claro para mim, ao longo do ano, que este Campeonato do Mundo seria o último”, afirmou o xadrezista, citado pelo The Guardian. “Já não tem tanto significado para mim como chegou a ter”.

“Para aqueles que esperam que dispute novamente o Mundial, a hipótese de sofrerem uma desilusão é muito grande. É importante sublinhar que planeio continuar a jogar xadrez, porque me dá muito prazer. Mas o Campeonato do Mundo não tem sido tão prazeroso”.