Bernardo Silva perde 500.º golo da era Guardiola em City intratável

No dia em que Boca Juniors e FC Barcelona se encontraram para homenagear Diego Armando Maradona - em partida decidida nos penáltis (após 1-1) a favor dos argentinos e que teve o brasileiro Dani Alves em estreia, depois do regresso aos “blaugrana” -, as atenções centraram-se no Manchester City, adversário do Sporting nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. A goleada dos “citizens” não surpreende, mas reforça o azar dos “leões” na repetição do sorteio.

O campeão inglês e líder da Premier League bateu o Leeds United de Marcelo Bielsa, 16.º classificado da competição, por contundentes 7-0, tendo superado a barreira dos 500 golos sob o comando de Pep Guardiola só para a Liga inglesa (40 nos últimos 17 jogos). A honra coube a Phil Foden (8’), pouco depois de Bernardo Silva ter passado a vez e desperdiçado a primeira oportunidade soberana da noite.

O Manchester City cavalgou vertiginosamente rumo à goleada, com Grealish (13’) e De Bruyne (32’) a retirarem o Leeds da discussão, antes de Riyad Mahrez (49’) liquidar os “peacocks”, detonados pelo petardo de De Bruyne (63’), pela insistência de Stones (74’) e pela cabeça de Aké (78’). E o resultado não foi ainda mais pesado porque Foden teve um golo anulado por meia bota.

Depois do adiamento do Brentford-Manchester United, devido ao surto de covid-19, a 17.ª ronda teve ainda um Norwich City-Aston Villa (0-2), com o último classificado cada vez mais afundado.