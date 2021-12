Bayern Munique goleia Estugarda

O Bayern Munique alargou esta terça-feira para nove pontos o avanço na liderança do campeonato alemão sobre o Borussia Dortmund, após golear em Estugarda (0-5), na 16.ª jornada da prova.

Desta vez, foi Serge Gnabry a assumir o protagonismo no quinto triunfo consecutivo dos bávaros, com “hat-trick” (40’, 53’ e 74') num encontro que permitiu a Lewandowski acabar com um jejum de duas partidas, marcando por duas vezes (69’ e 72'), ante um rival que vinha em recuperação, com dois triunfos e um empate nos derradeiros três desafios.

Os bávaros lideram com 40 pontos, mais nove do que o Dortmund, que na quarta-feira recebe o lanterna-vermelha Greuther Furth, formação que na derradeira ronda conquistou o seu primeiro triunfo na prova.

Depois de ter feito o único golo do primeiro tempo, Gnabry repetiu antes de o inevitável Lewandowski entrar em cena. O bis permitiu-lhe igualar o recorde de Gerd Muller com 42 golos num ano civil, na Alemanha. Gnabry consumaria depois o terceiro da conta pessoal. O Estugarda é 15.º, com 17 pontos.