Taça da Liga: Sporting a meio gás a caminho da final four

Só um enorme desastre impediria o Sporting de continuar em prova na Taça da Liga. E só um enorme milagre iria dar ao Penafiel uma inédita presença na fase seguinte da competição. Não aconteceu nem uma coisa, nem outra. E nem esteve perto de acontecer. Os “leões” seguem para a final four após um triunfo, por 0-1, no Estádio 25 de Abril, no jogo que fechou as contas do Grupo B. No caminho do detentor do troféu estará o vencedor do Grupo D, que será Santa Clara ou Rio Ave – os vila-condenses jogam na quarta-feira, no Dragão, e precisam de ganhar por três golos de diferença.

Para se qualificar, a equipa de Rúben Amorim só precisava de um empate, enquanto os penafidelenses tinham de ganhar por nove golos de diferença. Este cenário fez com que o técnico Pedro Ribeiro investisse pouco no jogo, preferindo poupar os seus recursos para outras lutas – o Penafiel está bem vivo na luta pela promoção na II Liga. Já Amorim foi menos económico na equipa que apresentou, repetindo a titularidade de Virgínia na baliza, de Gonçalo Esteves na ala direita e Tiago Tomás como um dos três do ataque – se as coisas corressem bem, ainda poderia dar minutos a dois que ainda não os tinham, o jovem ponta-de-lança de 16 anos Rodrigo Ribeiro e o central espanhol formado no Barcelona José Marsà.

O jogo não parecia muito exigente e o Sporting, não tendo pecado por falta de empenho, também não pareceu uma equipa demasiado acelerada. Controlou a partir do meio-campo e foi empurrando o Penafiel para a própria área. Aos 8’, num canto de Tabata a partir da direita, “Seba” Coates quase abriu o marcador, mas o seu cabeceamento acertou no poste da baliza à guarda de Nuno Macedo.

Os “leões” não iriam esperar muito mais pelo golo. Aos 16’, um desentendimento entre os centrais Leandro Teixeira e Gonçalo Loureiro deixou a bola à mercê de Tiago Tomás, que atirou a contar. Foi apenas o terceiro golo da época para TT, ele que já tinha marcado dois num jogo da Taça de Portugal frente ao Belenenses.

Sem ser espectacular, o campeão nacional controlava e dava pouco espaço ao Penafiel, que quase não conseguia passar do meio-campo, quanto mais chegar perto da baliza de Virgínia. A partir da direita, Esteves dava um toque de irreverência e velocidade ao ataque, com várias investidas perigosas pelo seu flanco – e o Sporting, com a indisponibilidade de Porro (lesionado) e Esgaio (covid-19), bem precisa que o lateral de 17 anos cresça depressa.

Numa dessas iniciativas de Esteves, aos 19’, Tabata recebeu a bola na área e caiu no relvado após lance com Vasco Braga. O brasileiro reclamou falta, mas o árbitro entendeu que foi simulação e mostrou-lhe um cartão amarelo, um lance que seria importante para a história do jogo mais à frente. Pouco depois, Tiago Tomás teve uma bola de golo numa entrada na área contrária, mas Macedo fez bem a mancha.

Positivo/Negativo Positivo Gonçalo Esteves Sem Porro e Esgaio, Amorim voltou a apostar num miúdo de 17 anos para a ala direita e o ex-FC Porto voltou a mostrar-se como uma opção válida. Esteves teve várias iniciativas vistosas pelo flanco, sempre com grande balanço ofensivo.

Positivo Nuno Macedo Não é o habitual titular da baliza do Penafiel, mas mostrou qualidades e impediu várias vezes o segundo golo do Sporting. Foi o símbolo de uma equipa sólida, descomplexada e com argumentos para lutar pela subida. Negativo Segunda parte do Sporting O apuramento não estava em perigo, mas os “leões” foram bastante macios no segundo tempo, sem os níveis de agressividade habituais, e, com menos um nos últimos 20 minutos, deu algum alento ao adversário, mas acabou por ser rigorosa a defender a vantagem mínima.

O Penafiel raramente foi capaz de se soltar para o ataque, mas conseguiu fazê-lo com relativo perigo em duas situações, com o mesmo protagonista: Edi Semedo, avançado da formação do Benfica, com velocidade e bons pés.

A segunda parte foi mais do mesmo. O Penafiel a tentar perder a timidez no jogo e o Sporting a controlar enquanto tentava marcar mais um golo – TT voltou a perder o duelo com Macedo aos 59’. As coisas só mudaram um bocadinho aos 73’, quando Tabata viu o segundo amarelo e foi expulso após uma disputa de bola com Zé Valente. O brasileiro foi imprudente na abordagem ao lance e deixou o Sporting com menos um nos últimos 20 minutos, dando algum alento à equipa da casa para tentar tirar alguma coisa do jogo. Mas o Sporting defendeu a vantagem até ao fim.