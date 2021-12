Nova arquitectura no Douro: render-se ou desafiar a paisagem

Já se sabe que o Douro é um território que nos oferece uma infinidade de lugares que são miradouros para o “excesso de natureza” de que falava Miguel Torga, a propósito do de S. Leonardo de Galafura. Mas, e desde 2019, o miradouro de que agora se fala é o do Újo, em São Mamede de Ribatua, com uma vista soberba sobre a albufeira da recém-construída barragem hidroeléctrica do Tua.