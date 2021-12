Terça, na TV: truques, casos, um escritor activista e Rio em entrevista

CINEMA

O Terceiro Passo

Hollywood, 21h30

Na Londres vitoriana, dois mágicos desenvolvem uma rivalidade que se alimenta de uma vontade insaciável de desvendar os segredos um do outro. Robert Angier é sofisticado e tem o dom do espectáculo; Alfred Borden é genial, mas pouco dotado para a relação com o público. Os dois começam por colaborar, mas a concorrência aumenta e, entre ciência e palco, vão enveredando por caminhos cujos resultados só podem ser fatais e... enganadores. Realizado por Christopher Nolan e duplamente nomeado para os Óscares, o filme é protagonizado por Hugh Jackman e Christian Bale, aos quais se juntam Michael Caine, Rebecca Hall, Scarlett Johansson e David Bowie.

No Limite do Amanhã

AXN, 23h45

Um thriller de ficção científica realizado por Doug Liman e inspirado na novela gráfica japonesa All You Need Is Kill, de Hiroshi Sakurazaka e Yoshitoshi ABe. Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton e Lara Pulver ocupam os papéis principais. A Terra foi invadida por alienígenas que nenhuma força militar consegue derrotar. Bill Cage é enviado em missão, mas depressa acaba morto. Mas, no momento da sua morte, leva consigo um ser extraterrestre. Esse contacto transporta-o para uma misteriosa dimensão que o faz morrer e ressuscitar vezes sem conta, o que cria a possibilidade de encontrar forma de destruir o inimigo.

O Meu Burro, o Meu Amante e Eu

RTP1, 1h27

Esta comédia romântica de Caroline Vignal, inspirada num livro de Robert Louis Stevenson, centra-se numa professora que resolve seguir no encalço do amante, quando ele desmarca as férias com ela para ir de viagem com a mulher e a filha.

SÉRIE

Magnum P.I.

Fox, 22h15

Obrigado a agir a solo, dada a ausência da parceira, Magnum investiga o caso de uma mãe solteira que está a ser alvo de perseguição. Assim arranca a quarta temporada do reboot da série dos 1980 e 90 que tinha Tom Selleck como protagonista, agora com Jay Hernandez a vestir a camisa havaiana do detective privado.

DOCUMENTÁRIOS

O Cavalo de Tróia - No Rasto de Um Mito

RTP2, 20h38

É um dos episódios históricos mais famosos de sempre. Rezam os registos (e a memória colectiva) que um gigantesco cavalo de madeira, passando por oferenda, foi utilizado por soldados gregos para se conseguirem infiltrar nas hostes troianas e conquistar a cidade. Mas terá acontecido exactamente como tem sido narrado ao longo dos séculos? Este documentário de Roland May analisa-o ao pormenor, à luz de novas descobertas.

O Escritor de Um País Sem Livrarias

RTP2, 23h22

Estreia. Juan Tomás Ávila Laurel é um dos mais conhecidos escritores da Guiné Equatorial. É também um activista firme enquanto opositor ao regime em vigor no seu país. Tem usado a sua voz, a sua pena e outros métodos (como greves de fome) para se insurgir, com risco para própria vida, contra a ditadura do Presidente Teodoro Obiang, uma das mais longevas do mundo. Desde que Obiang subiu ao poder, com o golpe de Estado de 1979, que o governa com mão de ferro e “sistemáticas e diárias” violações dos direitos humanos, denunciou a Amnistia Internacional. Laurel, há uma década exilado em Espanha (o país colonizador de outrora), regressou à sua terra por causa deste documentário, realizado pelo espanhol Marc Serena. É através do olhar do escritor que viajamos pela Guiné Equatorial de hoje, fértil em contrastes entre a opulência do clã Obiang e a pobreza de quem não tem acesso a água potável – ou de “homens [que] pescam em pequenos barcos cuja madeira servirá para o seu caixão”, nas palavras de Laurel.

INFORMAÇÃO

Eleições Legislativas 2022 - Entrevistas Líderes Partidários

RTP1, 20h51

Directo. Rui Rio é recebido pelo jornalista Vítor Gonçalves, no âmbito da ronda de entrevistas aos líderes dos partidos com representação parlamentar. Recém-reforçado enquanto líder do PSD, Rio é chamado a falar da estratégia para o confronto com o PS de António Costa nas eleições legislativas de 30 de Janeiro, sem deixar de fora questões como os diferendos internos ou a renovação da bancada na Assembleia da República.