Uber Eats faz a sua primeira entrega no espaço

A entrega foi possível graças a uma parceria com o magnata japonês Yusaku Maezawa. Em 2001, a Pizza Hut tornou-se a primeira cadeia de restauração a entregar comida no espaço.

A Uber Eats já vai além da atmosfera terrestre, mais especificamente à Estação Espacial Internacional (ISS). O serviço de entrega de refeições da Uber anunciou esta segunda-feira que fez a sua primeira entrega no espaço ao entregar “iguarias japonesas” à ISS graças a uma parceria com o empresário japonês Yusaku Maezawa. O magnata, que é um grande fã da marca, já ia passar 12 dias na ISS como parte de uma viagem da Space Adventures, uma empresa de turismo espacial norte-americana que organiza missões à ISS.

Apesar de extremamente raro, a Uber não é a primeira empresa a realizar este feito. Há duas décadas, em 2001, a Pizza Hut tornou-se a primeira cadeia de restaurantes a entregar no espaço quando enviou uma pizza de salame à ISS — uma estratégia de publicidade que custou mais de um milhão de dólares (mais de 885 mil euros). Na altura, a empresa norte-americana explicou que a pizza tinha sido temperada com mais especiarias do que o habitual (particularmente, mais sal) visto que os astronautas têm mais dificuldade em distinguir o sabor dos alimentos no espaço.

A Uber não detalha se existiram cuidados extra na confecção dos alimentos. Sabe-se que a refeição, elaborada por uma das várias empresas de Maezawa, foi entregue no dia 11 de Dezembro, às 14h40 de Portugal e incluía cavala cozida em miso, carne cozida em molho agridoce, frango cozido com rebentos de bambu e carne de porco.

Num vídeo partilhado pela Uber, a equipa da ISS mostra-se feliz com a variedade, com um dos membros a dizer que espera que se torne mais comum no futuro.

“O nosso objectivo é ajudar as pessoas a irem a qualquer lugar e conseguirem qualquer coisa, por isso temos muito orgulho de servir os astronautas na Estação Espacial Internacional”, salientou, em comunicado o presidente executivo da Uber, Dara Khosrowshahi. “O Yusaku Maezawa ficou satisfeito com a entrega, embora tenha demorado um pouco mais do que os 30 minutos habituais para chegar”, brincou.

A chegada de Yusaku Maezawa à ISS marca a primeira viagem de turismo espacial autofinanciada em dez anos. Maezawa, que fez a sua fortuna através de empresas de comércio online como a Zozotown, viajou a bordo da nave espacial russa Soiuz que saiu do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, às 8h da manhã de quarta-feira (hora local). Maezawa ambiciona realizar mais de cem tarefas no espaço durante a estadia. Além de fazer entregas para a Uber Eats, a lista inclui tarefas como jogar golfe e tentar lançar um avião de papel.