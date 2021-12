Auto-agendamento para vacinação de crianças já está disponível

Vacinação arranca no próximo fim-de-semana, 18 e 19 de Dezembro, com as crianças de 11 e 10 anos. Governo prevê que sejam imunizados mais de 600 mil menores até meados de Março.

O auto-agendamento da vacinação contra a covid-19 das crianças entre os cinco e os 11 anos ficou disponível esta segunda-feira por volta das 20h no portal online do Ministério da Saúde, depois de o Governo ter anunciado que seria aberto a 13 de Dezembro.

O início das marcações coincidiu também com a data de chegada do primeiro lote de vacinas destinadas a crianças, depois de as primeiras 300 mil doses de vacinas pediátricas contra a covid-19 terem chegado a Portugal na manhã desta segunda-feira. A directora-geral da Saúde, Graça Freitas, já tinha referido que as vacinas administradas a crianças são pediátricas, com uma dosagem adaptada.

Na sexta-feira, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, anunciou que esta segunda-feira seriam abertas as marcações online para esta faixa etária, cuja vacinação arranca no próximo fim-de-semana, 18 e 19 de Dezembro, com as crianças de 11 e dez anos. Segue-se a vacinação das crianças entre os nove e sete anos a 6, 7, 8 e 9 de Janeiro. Para os dias 15 e 16 de Janeiro está prevista a imunização das crianças entre os seis e sete anos e para 22 e 23 de Janeiro das crianças com cinco anos. As segundas doses da vacina pediátrica serão administradas entre 5 de Fevereiro e 13 de Março.

As crianças com comorbilidades terão prioridade para serem vacinadas, independentemente da idade, desde que tenham prescrição médica, bastando que se se dirijam aos centros para receberem a vacina contra o coronavírus SARS-CoV-2.

O Governo prevê que sejam imunizados mais de 600 mil menores até meados de Março. com Lusa