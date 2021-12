Na apresentação do volume zero de Obras de Mário Soares , Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que o então líder socialista, primeiro-ministro e Presidente da República “foi escritor sem ter sido escritor”.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, referiu-se na tarde desta segunda-feira a Mário Soares de uma forma invulgar. “Reuniu vários tempos históricos”, disse Marcelo na apresentação do volume zero de As Obras de Mário Soares.