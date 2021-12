CDU apresenta-se às legislativas com proposta do salário mínimo chumbada pelo Governo

A CDU vai apresentar-se às próximas legislativas de 30 de Janeiro com a proposta de aumento do salário mínimo para 800 euros já em 2022, que foi recusada pelo Governo. Esta é uma das medidas em que a coligação PCP/PEV insiste no compromisso eleitoral para as legislativas e que foi apresentado, esta segunda-feira à tarde, pelo secretário-geral comunista Jerónimo de Sousa.