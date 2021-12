Este curso (grátis) é para quem quer dominar o Microsoft Teams e o One Drive

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas através da plataforma Recode. A formação do CDI Portugal é totalmente em português e tem uma duração total de 20 horas.

Um curso online, gratuito e em português, de Microsoft Teams e OneDrive é a mais recente aposta do Center of Digital Inclusion (CDI) Portugal, entidade responsável por projectos como a competição Apps for Good ou o Centro de Cidadania Digital, em Valongo.

Com a duração de 20 horas, o curso vai permitir explorar e conhecer as funcionalidades e recursos do Microsoft Teams, bem como conhecer e aprender a guardar ficheiros ou documentos de forma segura, através do serviço de armazenamento Microsoft OneDrive. O objectivo é “agilizar a comunicação em equipa ou individualmente, através de videoconferências ou partilha de ficheiros, demonstrando que é possível trabalhar colaborativamente online, seja em contexto pessoal ou profissional”, lê-se num comunicado enviado ao P3.

A formação é “acessível a qualquer pessoa” e está disponível na plataforma e-learning Recode, o que torna possível os interessados fazerem o curso consoante o seu próprio horário. Não existem formadores, mas é necessário concluir todos os módulos do curso para receber o certificado assinado pelo CDI Portugal, movimento Recode e empresas da área da tecnologia como a Microsoft e o Project Management Institute – Educational Foundation.

Nos próximos meses, a empresa vai disponibilizar mais cursos na plataforma Recode, que conta já com quase duas dezenas de outras formações gratuitas e adaptadas a Portugal.