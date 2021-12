O jornalismo independente e Assange

Li na última página da edição de 10 de Outubro do Público a notícia de que os Estados Unidos vão apoiar um “fundo de jornalismo independente” numa cifra volumosa de 236 milhões de dólares, em 2022. Duvidar, duvidar sempre. Como poderá ser independente o jornalismo se for dependente de um donativo milionário? Logo por coincidência, no mesmo dia, um Tribunal britânico corresponde ao apelo do governo americano para extraditar o fundador da WikiLeaks, Julian Assange. É ele um jornalista antimilitarista, ou é um espião divulgador de informação comprometedora? A denúncia de barbaridades cometidas em guerras não é matéria para independência jornalística? Quem decide o que se pode informar e divulgar? Os governos, os tribunais? Se, por hipótese, a ousadia de divulgar verdades for punida numa perseguição interminável, em que globo terráqueo vivemos? E para que serve o prémio Nobel da paz atribuído, este ano, a dois jornalistas?

José Manuel Jara, Lisboa

Prenda de Natal antecipada

Foi com inaudita satisfação que fomos bafejados com uma prenda natalícia antes da noite de consoada. E qual foi essa tão bela prenda? Foi a detenção do criminoso e foragido banqueiro João Rendeiro que se encontrava fugido à Justiça Portuguesa. Foi detido nos seus aposentos num luxuoso hotel, na África do Sul.

E foi a mui competente e laboriosa Polícia Judiciária que, tirando este ‘facínora da toca’, se transformou no Pai Natal das gentes de Portugal.

Hossanas, pois, à nossa Polícia Judiciária.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Dois anos sem aprender

Pai de uma adolescente de 12 anos, vacinámos na primeira hora sem hesitações, Pai de uma criança de 8 anos e grande defensor da vacinação, grandes dúvidas se levantam, na Dr.ª Graça Freitas acalentava a esperança de me colocar numa posição favorável final e definitiva, depois de a decisão de vacinar crianças estar tomada pelo Governo bem antes do parecer da DGS, encomenda de centenas de milhar de doses pediátricas, a estocada final vem de uma comunicação que esconde a informação, quando todos necessitávamos de total transparência neste processo, apenas chego a uma conclusão, de comunicação nada aprendeu a Directora Geral da Saúde em dois anos de pandemia.

Luís Miguel Simões Duarte, Oliveirinha

Atitudes impensáveis

Definitivamente o mundo está completamente louco e não se trata do que a Natureza nos trouxe, mas sim de atitudes voluntárias e conscientes de humanos. (…) Num país supostamente civilizado, pai e mãe, aproveitando os saldos, compraram para o jovem filho, como prenda do Natal com problemas psíquicos detectados pelo colégio e do conhecimento dos pais, uma arma de fogo, que deu como consequência imediata a matança de quatro colegas da sua escola ficando feridos outros seis e uma professora. O artigo do Público de ontem vem acompanhado por duas fotografias onde se vê pais e filhos radiantes, todos armados, numa atitude difícil de descrever. Apesar da “liberdade” hoje existente em todos os aspectos e correndo o risco assumido de ser “bota de elástico”, atitudes com estas não têm cabimento em qualquer parte do mundo, especialmente naqueles países que se julgam exemplares e donos e senhores de todos nós.

Carlos Leal, Lisboa

Problema da habitação

O problema da habitação continua a ser preocupante e muito falado. O seu custo, o valor das rendas, etc. Mas fala-se menos dos terrenos suscetíveis de mais tarde poderem vir a ser utilizados para a construção de habitações. Quando tal é falado e decidido, o custo desses terrenos sofre um impulso galopante que depois se reflete no custo das habitações e no valor das rendas, acompanhando os preços do mercado local. Embora isso se aceite numa primeira transação das casas ou do seu arrendamento, face aos investimentos feitos, tal já não nos parece tão razoável no caso de ganhos muito elevados nas vendas ou arrendamentos posteriores. A continuada valorização das casas tem mais a ver com os equipamentos (transportes, comércio, escolas, etc.) que surgem mais tarde, sem custos para os seus proprietários, mas antes em atenção a quem foi para ali morar. O preço destas casas no seu arrendamento poderia ficar condicionado socialmente. Seria sempre superior ao seu valor inicial, mas não atingiria os montantes exorbitantes que por vezes é exigido. Poderiam ser cedidas a novos utentes em função dos rendimentos destes e da composição do seu agregado familiar, de acordo com critérios rigorosos a estabelecer por entidade competente. Com esta solução a compra, venda e arrendamento das habitações continuaria a funcionar normalmente. Só os ganhos com a inflação seriam divididos. Alguns passariam a ganhar menos do que o esperado, mas só na medida em que outros beneficiariam do valor de uma parcela da inflação.

Miguel Oliveira Rodrigues, Lisboa