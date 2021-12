Presidente sul-coreano fala em “acordo de princípio” para fim da Guerra da Coreia

O conflito terminou em 1953 com um armistício, mas nunca foi assinado um acordo de paz. Porém, as conversações estão muito longe de uma conclusão.

As duas Coreias, bem como a China e os Estados Unidos, chegaram a um “acordo de princípio” para acabar oficialmente com a Guerra da Coreia, cujas hostilidades terminaram em 1953, disse esta segunda-feira o Presidente sul-coreano Moon Jae-in. No entanto, as conversações ainda não começaram por causa da oposição de Pyongyang à presença militar dos EUA na região.