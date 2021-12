Quatro arguidos no processo da morte de Sara Carreira. Cristina Branco e Ivo Lucas acusados de homicídio por negligência

A fadista Cristina Branco e o actor Ivo Lucas incorreram, na noite do dia 5 de Dezembro de 2020, no crime de homicídio negligente. De acordo com o despacho de acusação, revelado pelo Correio da Manhã e ao qual o PÚBLICO teve acesso, foram os comportamentos de ambos que resultaram no acidente que causou os ferimentos de Sara Carreira descritos no relatório pericial e que foram a “causa directa e necessária” da morte da filha mais nova do cantor romântico Tony Carreira. A jovem tinha 21 anos.

Os dois artistas incorrem ainda em contra-ordenações graves e leves ao Código da Estrada, nomeadamente no que diz respeito à não-manutenção da distância de segurança entre veículos e não sinalização de perigo, no caso da primeira, e à má utilização das vias à esquerda para circulação e excesso de velocidade, para o segundo.

Há ainda outros dois arguidos no processo: o condutor do automóvel no qual Cristina Branco bateu, o que resultou no primeiro acidente e que deixou o carro da fadista imobilizado e virado em contramão, na via central da A1, cerca do km 60, sentido Norte-Sul, incorre num crime de condução perigosa, previsto no Código Penal, porque apresentava uma taxa de alcoolemia superior ao permitido (1,18 g/l), tendo ingerido bebidas alcoólicas antes de agarrar no volante, “violando grosseiramente as regras da circulação rodoviária”. Depois, incorre ainda em contra-ordenações leves e graves, também pelo facto de estar a conduzir sob o efeito de álcool e ainda por circular a uma velocidade inferior a 50 km/h sem razão ou sinalização (o veículo seguia na auto-estrada a uma velocidade estimada entre 28,04 e 32,28 km/h).

Por fim, o quarto arguido é o condutor do veículo que, já depois do acidente da viatura onde seguia Sara Carreira, se apresentou em excesso de velocidade (seguia a uma velocidade entre 146 e 155 km/h), não desacelerando nem travando à passagem pelos primeiros carros acidentados, acabando por embater contra o veículo conduzido por Ivo Lucas. As acusações são de crime de condução perigosa, uma contra-ordenação grave, relacionada com a velocidade a que seguia e as condições circundantes que ignorou, e uma leve, a propósito de não ter mantido a distância de segurança.