No Barão Fladgate, Ricardo Cardoso quer “criar emoções à mesa”. Até com raia ou pombo

Ricardo Cardoso é um chef de bem com a vida. Trabalhava com Vítor Matos quando este, em 2016, conquistou uma estrela Michelin para o Antiqvvm e pouco depois da distinção atravessou a ponte e mudou-se para o outro lado do rio. Agora vê o Porto a partir de umas janelas imensas – “uma vista incrível” – e faz “fine dining de alta qualidade sem a pressão” que resulta do peso Michelin. Lidera desde há quase cinco anos a cozinha do Barão Fladgate, o restaurante das caves Taylor’s, em Gaia, e fá-lo com segurança, determinação e orgulho. Conta com uma equipa “fantástica” – “somos uma família” – e diz que o único compromisso que tem é o de “manter a qualidade de referência” do restaurante.