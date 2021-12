O curioso caso do Inverno em que os aquecedores ganharam bigodes

É daquelas pessoas que não suporta os dias frios que já se fazem sentir? As camadas de roupa aumentam e há alturas em que sente que dentro de sua casa consegue estar mais frio do que na rua? É oficial: está na altura de arranjar um aquecedor de estimação! Não está a perceber? Nós explicamos!

Há quem sonhe em ter um animal de estimação desde sempre e há quem se mostre um pouco mais reticente para com a ideia. O que é certo é que, a partir do momento em que um ser de quatro patas “invade” uma casa, a vida nunca mais volta a ser a mesma. Na verdade, vários são os estudos que demonstram os benefícios físicos e mentais de se ter um melhor amigo de quatro patas. E é precisamente para trazer mais alegria, e amor, para a sua vida que a Worten se juntou à União Zoófila com a iniciativa “Aquecedor de Estimação”. Numa altura em que o número de animais abandonados aumentou, é mais importante do que nunca dar casa a quem tanto calor ao coração nos traz.

Se, por outro lado, a adopção não faz parte dos seus planos por agora, não se preocupe, existem outras formas de contribuir. Ao adquirir, numa loja Worten ou online, um produto de aquecimento presente no folheto da iniciativa, a marca irá doar 1€, em equipamentos novos, à União Zoófila por cada produto vendido.

Assim, até dia 31 de Dezembro, se quiser contribuir para esta causa, tudo aquilo que precisa de fazer é ir até ao site da Worten, deixar-se conquistar por um cão ou gato da União Zoófila e preencher o formulário de adopção. Depois, é só esperar que a visita seja marcada e que todo o processo siga os passos habituais.

A decisão de trazer um novo membro para a família não deve ser tomada de ânimo leve! Adoptar um animal é um acto de amor, mas também de muita responsabilidade. Por isso, antes de escolher de que forma pretende ajudar, vamos imaginar quão melhores ficariam as vidas das pessoas se aquecessem as suas casas?

Foto D.R.

O Coentro também faz “ronron”

O senhor Joaquim é solteiro e, desde que se reformou, sentiu que a sua casa precisava de mais calor. Para além do Coentro, o gatinho de olhos verdes que adoptou para lhe fazer companhia, ainda equipou a sala com um aquecedor a óleo. Agora, os seus dias são embalados pelo ronronar do Coentro e o senhor Joaquim nunca mais se sentiu sozinho!

Foto D.R.

Amor à primeira lambidela

A Ana e o Pedro compraram agora a sua primeira casa. Depois de 3 anos de namoro, chegou finalmente a altura de juntar os trapinhos! Depois do espaço pronto e mobilado, só ficaram a faltar duas coisas: arranjar um melhor amigo de quatro patas, para vigiar a casa, e encontrar o ar condicionado perfeito para todo o ano. Quando conheceram a Labrusca, um Labrador Retriever arraçado, foi amor à primeira vista…ou melhor, lambidela!

Foto D.R.

Uma Beringela que mia, e uma Veggie que ladra

A casa da Joana e do Miguel foi, desde sempre, uma verdadeira animação. Afinal, ter um casal de gémeos em casa é sinónimo de muita agitação - mas acima de tudo, amor. Agora que as crianças já são crescidas o suficiente, os pedidos para arranjarem um animal de estimação parecem não ter fim. Porém, o problema é que, apesar de gémeos, a Clara e o João têm gostos bastante diferentes. Enquanto a menina queria um gatinho, o menino preferia um “ão ão”. Foi então que a Beringela, uma gata de seis meses, e a Veggie, uma cadela de 4 anos, apareceram nas suas vidas e conquistaram o coração de toda a família. E agora que o desejo dos mais pequenos foi concretizado, resta concretizar o da mãe: arranjar um desumidificador para ajudar com o “nevoeiro” dos banhos de todo este grupo!

Uma coisa é certa: independentemente de qual destas pessoas for a mais parecida consigo, trazer uma nova companhia para sua casa será sempre sinónimo de um coração mais quente e de muitas lambidelas. Costuma dizer-se que os animais escolhem os seus donos…porque não dar um saltinho até ao site da Worten e deixar-se ser o escolhido?