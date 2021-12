Contas externas travam o crescimento económico do país

O INE divulgou a 30 de Novembro as estatísticas das Contas Nacionais Trimestrais relativas ao 3.º Trimestre de 2021. Com base nessas estatísticas o autor estima que, em 2021, o PIB nominal ficará cerca de 3,5 mil milhões de euros abaixo das previsões do Governo e cerca de 4,5 mil milhões de euros abaixo do pico atingido em 2019. Ou seja, o PIB nominal em 2021 será aproximadamente 2% inferior ao PIB de 2019. Em termos reais, a contracção do PIB em 2021 em relação ao valor de 2019 ainda é superior: aproximadamente 4,5%. Em suma, a estatística do PIB revela que a pandemia covid-19 deixou mazelas significativas na economia portuguesa.