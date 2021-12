Ginastas abusadas por Nassar com indemnização de mais de 300 milhões de euros

O dinheiro, a ser pago pela Federação de Ginástica e pelo Comité Olímpico dos Estados Unidos, compensará mais de 500 ginastas, entre as quais as medalhadas Simone Biles, McKayla Maroney e Aly Raisman.

As ginastas abusadas sexualmente por Lawrence G. Nassar, antigo médico da equipa norte-americana, vão ser indemnizadas em mais de 380 milhões de dólares (cerca de 340 milhões de euros). O New York Times aponta que o valor acordado nesta segunda-feira está entre os maiores de sempre em casos de abuso sexual e sobe a parada relativamente aos 215 milhões de dólares já recusados anteriormente pelas ginastas.

“Nenhuma quantia reparará os danos que foram feitos e o que estas mulheres passaram”, disse Rachael Denhollander, uma vítima de Nassar e membro de uma comissão de vítimas envolvida nas negociações do acordo. “Mas em alguma altura as negociações teriam de terminar, porque estas mulheres precisam de ajuda – e precisam dela já”.

Denhollander explicou que muitas vítimas estão há vários anos em negociação sobre os valores da indemnização, para poderem pagar tratamentos de saúde mental decorrentes de ansiedade, depressão e até tentativas de suicídio – tudo associado aos abusos de Nassar.

As seguradoras da Federação de Ginástica e do Comité Olímpico deveriam pagar a maior parte do acordo mas o Comité Olímpico avançou com 40 milhões do seu próprio dinheiro.

Segundo o New York Times, essa contribuição representa uma reviravolta na postura de uma organização que durante muito tempo tinha argumentado que não deveria ser responsabilizada pelos crimes de Nassar, porque o médico não era um funcionário do Comité Olímpico.

Nassar, recorde-se, vai passar o resto da vida atrás das grades pelos crimes cometidos.