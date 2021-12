Benfica: Otamendi agredido durante assalto violento

Família do jogador também foi ameaçada pelos assaltantes. Polícia Judiciária tomou conta do caso.

Nicolás Otamendi, jogador da equipa principal do Benfica, foi agredido por assaltantes na madrugada desta segunda-feira. A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã e confirmada pelo PÚBLICO junto de fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR), que esteve no local esta manhã.

O clube da Luz também já confirmou o assalto em comunicado publicado esta segunda-feira: de acordo com o Benfica, Otamendi e a família “encontram-se bem, apesar do enorme desconforto provocado pela situação vivida”.

O assalto ocorreu durante a noite passada: após a vitória do Benfica frente ao Famalicão, a casa do argentino na Aroeira, Almada, foi emboscada por assaltantes, que terão agredido Otamendi e ameaçado mulher e filhos do jogador.

O Correio da Manhã chega mesmo a escrever que os assaltantes usaram um cinto para agredir o jogador e ainda que foram roubados dinheiro e jóias durante o assalto.

Dada a gravidade da situação, o caso foi transferido para a Polícia Judiciária, que prossegue agora com a investigação.