Escritora e jornalista Leonor Xavier morre aos 78 anos

A escritora e jornalista Leonor Xavier morreu no domingo, aos 78 anos, no Instituto Português de Oncologia, em Lisboa, onde estava internada desde Novembro, disse à Lusa Guilhermina Gomes, editora e amiga da autora.

De acordo com a editora, o estado de saúde de Leonor Xavier, que sofria há anos de um cancro, agravou-se no dia 1 de Dezembro.

O velório decorre esta segunda-feira a partir das 17h00 na Capela do Rato, em Lisboa. A missa de corpo presente terá lugar na terça-feira, no mesmo local, estando ainda por confirmar o cemitério para onde seguirá o funeral.

Para Guilhermina Gomes, responsável editorial do Círculo de Leitores e da Temas e Debates, onde Leonor Xavier publicou algumas das suas obras, incluindo a última, Há laranjeiras em Atenas (2019), a morte da escritora representou não só a perda de uma “querida autora”, mas também de “uma grande amiga” e de uma “mulher extraordinária”.

Manifestando-se “profundamente triste”, Guilhermina Gomes disse que estava em preparação um livro, a que Leonor deu o título Adolescência, mas que “infelizmente não o chegará a ver”. A obra será futuramente publicada, adiantou.

Nascida em Lisboa, em 1943, Leonor Xavier foi jornalista e escritora e publicou textos de opinião no PÚBLICO. Licenciada em Filologia Românica pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, mudou-se para o Brasil em 1975. Viveu e trabalhou naquele país até 1987, tendo sido correspondente do Diário de Notícias e redactora da revista Máxima, entre outras publicações.

Assinou a biografia Raul Solnado, a vida não se perdeu, em 2003, e foi autora da biografia de Maria Barroso, de 1995, a que deu o título Maria Barroso, um olhar sobre a vida.

Entre as suas obras contam-se os romances Ponte-Aérea, O Ano da Travessia, Botafogo, os ensaios Contributo para a história dos portugueses no Brasil, e Portugal, Tempo de Paixão, Portugueses do Brasil e brasileiros de Portugal e as crónicas Colorido a Preto e Branco.

A 23 de Abril de 1987 foi agraciada com o grau de Oficial da Ordem do Mérito.