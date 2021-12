Duas amantes diáfanas e um homem a descobrir-se

Há cerca de dez anos, uma amiga de Daniel Gorjão, que tinha assistido a Vita & Virginia em Londres, ofereceu-lhe o texto da peça, com a sugestão de que o encenador considerasse também levá-lo a palco. Gorjão achou que “era um objecto interessante”, mas não sentiu um impulso imediato para o trabalhar e colocou-o naquela gaveta destinada às ideias que esperam pelo momento certo. Até que, ao preparar um outro espectáculo com uma temática LGBTQI, lembrou-se deste romance entre as escritoras Virgina Woolf e Vita Sackville-West, espalhado pelas cartas que as duas trocaram ao longo de vinte anos.