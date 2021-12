Segunda, na TV: Paris, Texas, “titãs”, palavra de Putin e outras confissões

CINEMA

Blackhat: Ameaça na Rede

Hollywood, 19h20

Nicholas Hathaway, condenado por crime informático, recebe uma proposta tentadora das autoridades: se colaborar nas investigações e enfrentar um hacker que ameaça os sistemas de segurança do planeta, a sua pena será comutada. Mas esta oportunidade vai sugá-lo para um jogo de poder entre governos e uma rede internacional de cibercrime. Com realização de Michael Mann e argumento de Morgan Davis Foehl, este thriller de acção é interpretado por Chris Hemsworth, Viola Davis, Tang Wei e Wang Leehom, entre outros.

Paris, Texas

Cinemundo, 21h10

Realizado por Wim Wenders e distinguido com o Grande Prémio na edição do Festival de Cannes de 1984, conta a história de um homem que sofre de amnésia (Harry Dean Stanton). Travis regressa a Paris, no estado do Texas, ao fim de quatro anos. O seu irmão, Walt, reencontra uma figura suja, vestindo roupas gastas, sem memória, magro e mudo. Das poucas coisas de que Travis se lembra é de a sua mãe lhe ter dito onde ela e o seu pai fizeram amor pela primeira vez. A partir dos fragmentos, Travis vai tentar reconstruir o puzzle em que a sua vida se tornou.

Wind River

AXN, 22h52

A agente do FBI Jane Banner é destacada para uma Reserva de Nativos Americanos, para investigar a morte de uma adolescente cujo corpo foi encontrado por um caçador local. Resolve contratá-lo como guia. Assim começa uma aventura por território selvagem, onde a lei da natureza impera sobre todas as outras. Elizabeth Olsen, Jeremy Renner, Graham Greene, Kelsey Asbille e Tokala Clifford integram o elenco do filme escrito e realizado por Taylor Sheridan, conhecido pelos argumentos de Sicario e Hell or High Water.

Políticos Não Se Confessam

RTP2, 23h29

Preparado para fazer importantes mudanças na economia mundial, Daniel Roché (Daniel Auteuil), director do Fundo Monetário Internacional, dirige-se a uma convenção do G8, na Alemanha, onde se vai reunir com os ministros da Economia de todos os países envolvidos. Com ele vai Roberto Salus (Toni Servillo), um monge italiano que ali está para cumprir uma incumbência insólita: servir de confessor ao fim daquele dia. Na manhã seguinte, Roché é encontrado morto. Escrito e realizado por Roberto Andò (autor de Viva a Liberdade, também com Servillo), Políticos Não se Confessam conta ainda com Connie Nielsen, Pierfrancesco Favino, Marie-Josée Croze, Moritz Bleibtreu, Lambert Wilson e Daniel Auteuil.

SÉRIE

Sankt Maik

RTP2, 22h01

Estreia. Não é o conto do vigário, mas quase: a comédia alemã segue as peripécias de Maik Schäfer (Daniel Donskoy), um vigarista que, para escapar às autoridades, se faz passar pelo padre de uma pequena e muito católica povoação. Os paroquianos acolhem-no e adaptam-se aos seus métodos pouco convencionais. E ele começa a apreciar o seu papel naquela comunidade, onde até despertará um interesse que vai para lá do espiritual. Para ver de segunda a sexta.

DOCUMENTÁRIOS

Oliver Stone Entrevista Putin

TVCine Edition, 20h

No momento em que se agudizam as tensões geopolíticas face à possibilidade de uma agressão militar da Rússia contra a Ucrânia, o canal repõe o documentário resultante da série de entrevistas que o oscarizado realizador Oliver Stone fez ao presidente russo Vladimir Putin, entre 2015 e 2017. Incidem sobre as relações entre Moscovo e Washington D.C., mas também sobre a Ucrânia. Ao mesmo tempo que Putin revela, na primeira pessoa, as suas perspectivas e estratégias, é desenhado um retrato seu, desde a infância até ao lugar de poder que ocupa hoje. O conjunto ficou registado em quatro partes. As duas primeiras, são exibidas hoje; as restantes, amanhã.

Titãs do Século XX

História, 22h15

Estreia. Roosevelt, Churchill, Hitler e Estaline são os “titãs” em foco nesta série documental biográfica. Da análise aos seus percursos emerge a ambição como traço comum, não obstante as suas diferenças em termos de carácter e ideologia. Um novo mapa do mundo e Festim e fome são os episódios que abrem hoje esta viagem histórica. As trevas perduram e A hora mais negra chegam na próxima segunda-feira. Na seguinte, há Guerra mundial e Um mundo novo.