Na Conferência de Natal Ciência Viva vai desvendar-se o que acontece quando a temperatura sobe

“Neste Natal não queremos rã na panela!” – este é o tema da Conferência de Natal Ciência Viva de 2021. O biólogo marinho João Correia é o palestrante deste ano e no dia 22 de Dezembro vai mergulhar no palco do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, para mostrar o que ocorre quando a temperatura sobe e como se pode baixar. Também com transmissão online, o evento começa às 19h e as inscrições já estão abertas.