Os notificados

Aqueles que se riem dos mails gananciosos que seguem para dezenas ou centenas de destinatários nem sequer reparam que fazem o mesmo com o WhatsApp.

Há batalhas ganhas, mas esta está mais do que perdida: o sorvedouro dos pingues, o Alcácer-Quibir das comunicações, o marasmo do WhatsApp sempre ligado, do Instagram em rolamento permanente, da casa aberta de dia e de noite e da cabeça vazia, sempre à espera de visitas.