Diamantes: os melhores amigos das mulheres e dos contrabandistas

Os Diamantes são Eternos, o título do filme do famoso espião 007, lançado em 1971, ou Diamonds are a girl’s best friends [Os diamantes são os melhores amigos das mulheres], como cantou Marilyn Monroe, no filme Os Homens Preferem as Loiras, de 1953, são expressões que enfatizam a beleza e a força desta pedra preciosa, que sendo rara é valiosa e cobiçada por muitos.