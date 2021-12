Covid-19 em Portugal: 13 mortes e 3879 novos casos

Há 964 doentes com covid-19 nos hospitais, mais 12 do que no dia anterior. Nos cuidados intensivos há 143 pacientes.

Portugal registou, este sábado, mais 13 mortes e 3879 casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2. Os números fazem parte do mais recente boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) que foi divulgado neste domingo.

O relatório de situação indica que há 964 doentes com covid-19 nos hospitais, mais 12 do que no dia anterior. Nos cuidados intensivos há 143 pacientes.

Mais 1397 pessoas recuperaram da doença, num total de 1 107 513 recuperações desde o início da pandemia. Existem 2469 casos activos, o que significa que 68.117 portugueses ainda lidam com a doença (este número resulta da subtracção do total de recuperados e de óbitos ao total de casos positivos). Há mais 784 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde, num total de 89.920.

A região de Lisboa e Vale do Tejo regista o maior número de óbitos (6 mortes e 1192 novas infecções). A região de Norte soma o maior número de novos casos (1212 novos casos e três óbitos). A região do Centro contabiliza 892 novos casos e 4 mortes. Já o Alentejo totaliza 88 novos nas últimas 24 horas. No Algarve, há mais 360 casos.

A Madeira regista 119 novos casos de infecção. Já os Açores somam mais 16 casos.