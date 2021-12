A Assembleia dos ajustes de contas

A escassos dias do prazo para a entrega das listas de deputados, impõe-se a pergunta: a próxima Assembleia da República vai ser mais culta, competente, inteligente e devotada ao interesse público do que a que agora cessa funções? As generalizações são sempre perigosas, mas olham-se as listas, vê-se quem sai e entra e fica fácil concluir que a qualidade do pessoal político continuará a degradar-se na próxima legislatura. E entre as várias razões que explicam esta involução, há pelo menos uma que atenta contra a nobreza da própria política: as escolhas de deputados tornaram-se um lamentável ajuste de contas.