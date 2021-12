A Irlanda como exemplo?

Um partido parlamentar, IL, quer que sejamos outra Irlanda; um economista dito de referência, Osório Horta, acha que devemos crescer como cresce a Irlanda; no congresso da Sedes a Irlanda foi eudeusada ou quase; o CEO da Bial afirma que as empresas se devem aglutinar para serem mais poderosas e, agora digo eu, se transformarem em predadores sociais mais influentes para melhor se furtarem aos impostos deleitando-se no paraíso fiscal irlandês (aumentando a desigualdade social e parasitando o poder dos governos) e até temos a imprensa a gritar uma grande notícia: “a OCDE afirma que a Irlanda vai crescer seis vezes mais que Portugal”. Mas a União Europeia quer penalizar a Irlanda por se ter transformado num paraíso fiscal à revelia dos valores aceites pelos membros da organização, enquanto um seu ex-membro parece querer alargar o seu actual paraíso fiscal “Ilha de Man” a todo o reino. Até Portugal terá querido que a Madeira fosse mais um desses paraísos. Por isso pergunto: se estas entidades são criminosas e se a Irlanda pode ser castigada por o ignorar qual a razão para ser “bom” exemplo para outros países? Também os países do leste europeu, que não serão paraísos fiscais, crescem mais que Portugal, o que nos deve preocupar. Mas isso deve-se a serem mais trabalhadores, mais empreendedores, mais criativos ou apenas porque partiram de um nível social económico muito inferior ao nosso? Não seria bom clarearem-se estas certezas e incertezas de tantos portugueses?

M. M. Camilo Sequeira, Algés

Oxigénio para o negacionismo

Subscrevendo quase por completo o que director do PÚBLICO escreve no seu editorial de quarta-feira, é focado apenas parte de um problema mais grave, pois ao contrário do que é dito, e como o próprio PÚBLICO noticiou, a ECDC recomendou a vacinação apenas para crianças com factores de risco.

Apesar das inúmeras dúvidas e objecções levantadas, algumas expostas de forma cristalina, como as do Presidente do Colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos, Jorge Amil Dias, a DGS recomenda a vacinação de crianças no escalão 5-11 anos. Ainda antes de haver um parecer, enquanto o ministro da Educação dizia que quer todas vacinadas até 10 de Janeiro (e com chantagem incorporada: caso uma turma tenha um caso, os alunos que estiverem vacinados podem ficar na escola, os outros não), o secretário de Estado Lacerda Sales dizia esperar “que a decisão da Comissão Técnica seja favorável”. Mas espera isso porquê? Deveria esperar é que fosse a decisão correcta.

Uma vacina que não impede o contágio, dada a pessoas que não sofrem nada com a doença em causa serve para quê? Continua a ser obscura a razão desta obsessão com a vacinação destas crianças. Quem tem filhos sabe que é uma inevitabilidade que eles contraiam infecções virais a partir do momento em que começam a ir à escola. E sempre soubemos (os pais e as escolas) lidar com isso sem necessidade de testagens permanentes ou vacinações em massa.

Sempre houve situações mais graves, mas nunca uma criança saudável foi obrigada a ficar em casa como o querem fazer agora, sem necessidade.

João Silva, Lisboa

Porque sim... com segredo

Estou a falar da vacinação anticovid nas crianças dos 5 aos 11 anos. Ou melhor da decisão, dos trâmites seguidos até ela e da sua opacidade e viés metodológico. Primeiro veio um parecer negativo da parte do Colégio de Pediatra da Ordem dos Médicos, depois surgiu o parecer positivo da Comissão Técnica de Vacinação (CTV) designada pela Direcção-Geral de Saúde (DGS) mas - hélas! - ficando em segredo toda a discussão que levou à decisão final. E antes de tudo isto... o governo já tinha comprado 30 mil vacinas com dose infantil.

Manuel Carvalho já disse quase tudo no editorial de quarta-feira, mas vale a pena repisar o assunto pois tudo é “macabro” neste processo. Comprar antes de decidir é péssimo, a não ser que a decisão de vacinar já estivesse tomada previamente. Depois, a ciência... mas qual ciência?! A dos primeiros ou a dos segundos? Ou a dos “terceiros”... os políticos “cientistas"? E, finalmente, a “má consciência” destes e a cobardia dos componentes da CTV, ao permitirem o segredo do que argumentaram dentro. Deste rol, tudo é mau e/ou macabro nesta decisão de vacinar os infantes. Pode ser que esta até se possa revelar boa, mas suspeito bem que foi axiomaticamente política, até porque parece ter somente em conta a saúde pública sem nenhum benefício para o próprio... neste caso a criança. Ou seja, tudo foi “porque sim” e, mais ainda, no segredo final a que todos temos direito.

Fernando Cardoso Rodrigues (pediatra), Porto