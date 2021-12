Vivemos em bolhas e queremos sair delas?

João tem um apelido conhecido, Ferro Rodrigues. O economista não sabe se é a crise da meia-idade, se são as leituras que tem feito nos últimos anos, o certo é que começou a reflectir sobre as diferenças entre ele e as filhas, quando tinham a mesma idade. Nos anos de 1980, brincava-se na rua, hoje não. Então havia gente de todas as classes sociais na escola. Agora, as pessoas reconhecem-se e desconhecem aquelas que são diferentes de si. Isto faz-lhes bem? Nem por isso, acredita o também empresário que confessa ter as mesmas crenças que os nórdicos — ser de esquerda, em termos de políticas sociais, e ser liberal, no que à economia diz respeito —, a única diferença é que é moreno, brinca.

Vale a pena ler a entrevista que fizemos por ocasião do lançamento do livro A Era do Nós: Propostas para uma democracia do bem comum, e que é publicada neste domingo no suplemento P2, com o PÚBLICO. Um texto onde faz propostas concretas na área da habitação e educação. Por exemplo, uma medida interessante seria, no final do secundário, pôr os jovens a fazer serviço cívico obrigatório, durante os meses de Verão, que os obrigasse a sair das suas bolhas, a conhecer o país, as suas necessidades e, claro, os outros jovens.

Pode um jornalista escrever um artigo sobre um livro, um filme, um restaurante, uma loja, uma empresa cotada em bolsa, um político e ser acusado de não estar a fazer jornalismo, mas de estar a fazer promoção? Para a Comissão da Carteira Profissional de Jornalistas (CCPJ) a resposta é sim. No entanto, tudo depende da natureza do órgão em que esse artigo for publicado e, ao dizer isto, o organismo declara que se limita a cumprir a lei (ponto 2 do Artigo 1.º do Estatuto de Jornalista). Este é um tema particularmente sensível porque põe em causa muito do trabalho que diversos órgãos de comunicação social fazem.

​A presidente da CCPJ, que é também jornalista do PÚBLICO e já escreveu em secções como Ímpar e Fugas — onde se escreve sobre moda, beleza, decoração, restauração, hotelaria, vinhos ou motores —, considera diferente um artigo que apenas enumera qualidades e usa frases que constam da sua própria promoção de um texto que tece um comparativo ou uma avaliação. Este é um tema que parece ser apenas do interesse dos jornalistas, mas não. É do interesse do leitor conseguir identificar as linhas que separam o jornalismo de outras linguagens de informação, nomeadamente as que têm como objectivo “promover actividades, produtos, serviços ou entidades de natureza comercial ou industrial”​. Por isso, deve ser esclarecido, bem esclarecido, para que não sobrem quaisquer dúvidas.

Nos últimos dias, continuámos a acompanhar o mediático julgamento de Ghislaine Maxwell, que entrou na sua segunda semana. A socialite britânica é acusada de ter sido cúmplice de Jeffrey Epstein nos abusos sexuais a menores e enfrenta oito acusações, tráfico sexual incluído. O júri ouviu, ao longo dos últimos dias, os testemunhos de Kate, uma mulher que conheceu o casal no Reino Unido quando tinha 17 anos, não estando o seu caso em julgamento uma vez que já tinha ultrapassado a idade legal de consentimento, mas que ajudou a expor um padrão de comportamento da ré. Seguiu-se outra mulher, que se apresentou como Carolyn, e que recordou a forma como a ré a acariciou quando, aos 14 anos, fazia massagens a Jeffrey Epstein, e a maneira como tudo o que aconteceu a destruiu. Até então, foi o testemunho mais descritivo: “Eu estava totalmente nua, ela entrou e apalpou as minhas mamas, as minhas ancas e as minhas nádegas e disse que... eu tinha um óptimo corpo para o sr. Epstein e os seus amigos.” Por fim, na sexta-feira, foi a vez de Annie Farmer, até então a única a testemunhar sem pseudónimo, que disse que tinha 16 anos quando visitou Epstein num rancho do Novo México, na Primavera de 1996. Aí, recordou, Ghislaine Maxwell deu-lhe uma massagem, durante a qual apalpou os seus seios, e Jeffrey Epstein deitou-se na sua cama. “Senti-me como que congelada.”

Ainda nos EUA, outro caso criminal começa a desenhar-se, embora ainda esteja sob investigação: o da morte da directora de fotografia Halyna Hutchins, alvejada por um projéctil disparado da arma que Alec Baldwin manuseava durante um ensaio. O actor usou o Instagram para partilhar uma carta assinada por membros da equipa de filmagens de Rust, em defesa da produção do filme. Na carta aberta, é posta de parte a imagem que já outros trabalhadores trouxeram a público de que a produção do western não tinha a segurança necessária.

Entretanto, entre as notícias da realeza, destaque para a família de Charlene, que veio a público defender a honra e o casamento da princesa do Mónaco: nem “quase morreu” nem há “problemas com Alberto”, atestam o pai e a cunhada. E para os duques de Cambridge que, como já vem sendo tradição, dão a conhecer a sua fotografia de Natal. Desta vez, não há roupas quentes adequadas a quem passa as festas no Reino Unido, mas trajes de Verão a lembrar as férias.

Fechamos com duas boas-novas: a filha de Pelé, que se encontra hospitalizado para um tratamento programado a um tumor no cólon, garantiu que a lenda do futebol regressará a casa a tempo de passar o Natal com a família; e, no Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson e a mulher deram as boas-vindas a uma menina. O par, que casou em Maio, na Catedral de Westminster, já tinha um filho comum: Wilfred, nascido em Abril de 2020. O governante britânico soma agora sete filhos.

