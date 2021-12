“O direito de acesso ao numerário deve ser mantido e sem custos”

O economista sénior da Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor - Deco, Vinay Pranjivan defende a intervenção do regulador ou de legislação, que faça uma avaliação “dos preços” associados a movimentos ao balcão, como o levantamento de numerário”. Em respostas por escrito, o especialista em protecção ao consumidor em serviços financeiros, diz que da Caixa “poderia esperar-se que fosse um exemplo quanto à inclusão financeira e atenção aos clientes com menor capacidade digital”. E alerta para o risco da redução dos actos que é possível realizar na rede multibanco, uma tendência que já começou.