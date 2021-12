Rui Costa jogou na única derrota do Benfica com o Famalicão

Os confrontos do Benfica com os minhotos foram marcados por várias goleadas dos “encarnados”, a maior, por 8-0, teve um golo do actual presidente.

Os embates entre o Famalicão e o Benfica para o campeonato não trazem boas memórias à equipa minhota. No total, em 16 confrontos, o conjunto minhoto só venceu uma vez, somando apenas mais dois empates. O único sucesso, ocorreu a 13 de Setembro de 1992, quando o actual presidente “encarnado”, Rui Costa, começava a dar (e muito) nas vistas numa equipa conduzida pelo croata Tomislav Ivic.

O agora dirigente, na altura com apenas 20 anos, entrou aos 69’ no Estádio Municipal de Famalicão, sem conseguir impedir a derrota, com um golo solitário do brasileiro Freitas, aos 75’. Do elenco benfiquista fizeram ainda parte Mozer, Veloso, Mostovoi, Shwartz, João Vieira Pinto, Isaias e Rui Águas.

O brilharete dos famalicenses frente ao poderoso adversário não se repetiria e iria transformar-se num autêntico pesadelo na temporada seguinte (1993-94). Ainda com o “maestro” na Luz (sairia no final da temporada para a Fiorentina), o Benfica foi ao Minho impor uma pesada derrota por 5-1, com o resultado da segunda volta a assumir tons ainda mais humilhantes, terminando com uma goleada por 8-0. Rui Costa assinou um dos golos.

O Famalicão seria despromovido no final dessa época, regressando ao escalão maior apenas em 2019-20, que encerrou com uma brilhante sexta posição, a melhor classificação de sempre da equipa. Nessa temporada voltaram a travar o Benfica no Minho, com um empate a uma bola, na segunda volta, após uma goleada na Luz, por 4-0, na primeira metade da prova.

Na época passada não houve surpresas, com os “encarnados” a vencerem as duas partidas: 5-1 em Famalicão e 2-0 em Lisboa. A equipa famalicense encerrou as contas do campeonato na 9.ª posição, a segunda melhor classificação de sempre.

Este ano, os minhotos estão longe do sucesso dos dois anos anteriores, ocupando a 14.ª posição e um ponto acima da linha de despromoção. Recebem o Benfica após duas pesadas derrotas para o campeonato, frente ao Portimonense (3-0) e Gil Vicente (4-0).

Já os lisboetas visitam Famalicão sem margem de manobra para cederem terreno no campeonato, após a derrota caseira com o Sporting, por 3-1. Mesmo assim, o treinador Ivo Neto confia numa surpresa.

“Temos consciência do nosso momento e da valia do adversário, mas acreditamos muito no nosso potencial. Houve coisas que não correram bem nos últimos jogos e a responsabilidade é minha, mas podemos fazer melhor e temos de lutar pelos três pontos”, garantiu, este sábado, na antecipação da partida.

Confiante está também Jorge Jesus, que viu lenços brancos das bancadas da Luz, após o desaire com os “leões”. “Vamos passar por alguns momentos difíceis, mas vamos jogar numa zona de Portugal onde há muitos benfiquistas”, salientou, reforçando a importância do apoio dos adeptos à equipa.