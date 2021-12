Barcelona volta a tropeçar e segue em oitavo lugar

O FC Barcelona empatou neste domingo a dois golos no terreno do Osasuna, na 17.ª jornada da Liga espanhola, e segue num surpreendente oitavo lugar, com 24 pontos, a 15 do rival e líder Real Madrid.

A equipa catalã foi a primeira a marcar, aos 12 minutos, por Nico, mas, dois minutos volvidos, David Garcia restabeleceu o empate para a equipa de Pamplona, resultado que se registava ao intervalo.

Na segunda parte, o Barcelona voltou a adiantar-se no marcador, logo aos 49 minutos, pelo avançado marroquino Ezzalzouli, mas o Osasuna conseguiu empatar perto do final, aos 86, pelo avançado argentino Chimy Ávila.

Os catalães somaram, assim, o sexto empate na prova, na qual registam até ao momento seis vitórias e quatro derrotas, razão pela qual seguem num modesto oitavo lugar, já a 15 pontos do rival Real Madrid, atraso que pode aumentar para 18 se os “merengues” vencerem na recepção ao Atlético Madrid.