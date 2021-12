Ala pediátrica do São João no Porto substitui contentores. Cirurgias começam na próxima semana

A nova ala pediátrica do Hospital de São João, no Porto, para onde já foram transferidas 21 crianças, foi inaugurada neste sábado, depois de o serviço ter funcionado dez anos em contentores e ao fim de dois anos de obras. Na próxima semana iniciam-se as cirurgias no bloco operatório.

O primeiro-ministro, António Costa, disse que a conclusão desta obra era a prova de que, apesar da pandemia, era possível concretizar sonhos. “O mais difícil, seguramente, foi fazer e garantir que os sonhos não morriam com a covid-19”, declarou.

Na inauguração, também a ministra da Saúde, Marta Temido, desejou que “a perseverança e união” que permitiram pôr de pé a nova ala, orçada em 25 milhões de euros, fossem replicadas noutros locais do Serviço Nacional de Saúde.

Outros locais necessitados

“Se conseguirmos garantir estes dois ingredientes, união e perseverança, naturalmente conseguiremos replicar em outros locais onde tanto precisamos de soluções semelhantes”, afirmou. E deu como exemplos o novo hospital central do Alentejo, o hospital de Lisboa oriental ou a maternidade da cidade de Coimbra.

Em funcionamento desde o dia 16 de Novembro, a nova ala pediátrica do Hospital de São João recebeu já as primeiras 21 crianças e os seus familiares.

Além dos blocos operatórios, a nova ala dispõe de unidades de cuidados intensivos neonatais e da primeira unidade de queimados pediátricos do país, bem como de respostas de cardiologia pediátrica, cirurgia cardíaca e de intervenção, oncologia pediátrica, entre outros.

O “Joãozinho” (como ficou conhecido o projecto) nasceu em 2009 e em 3 de Março de 2015 foi lançada a primeira pedra da obra pelo então primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho.

“Se foram capazes de fazer aparecer o novo hospital, se foi possível que este projecto tenha passado ao longo de vários conselhos de administração, ministros e secretários de Estado é porque de facto há essa capacidade das instituições apoiarem e continuarem a manifestar-se e trabalharem por projectos bons que por vezes não aparecem tão depressa como gostaríamos”, acrescentou.

Na inauguração da nova ala estiveram também presentes o presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de São João, Fernando Araújo, vários presidentes de câmaras, entre os quais o da Câmara do Porto, Rui Moreira, bem como o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, e o bispo auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar.

Projecto arrojado

O presidente do Conselho de Administração do CHUSJ, Fernando Araújo, afirmou que, após mais de uma década, este é o “realizar de um sonho”. “É possível o SNS reconstruir-se com projectos mais arrojados”, observou, dizendo que na próxima semana, naquela ala pediátrica, se vão iniciar as cirurgias no bloco operatório.

A nova ala pediátrica conta com 13 mil metros quadrados, tem capacidade para 100 camas e 700 profissionais e, além dos blocos operatórios, dispõe de unidades de cuidados intensivos neonatais e da primeira unidade de queimados pediátricos do país. Somam-se também valências como a cardiologia pediátrica, cirurgia cardíaca e de intervenção, oncologia pediátrica, grande trauma e resposta a doentes neurocríticos.