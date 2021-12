Luísa Salgueiro eleita presidente da ANMP

É a primeira mulher a liderar a associação que representa os municípios portugueses. Noutra estreia, autarca independente entra no Conselho Directivo da ANMP.

Era um desfecho já anunciado e só havia uma lista a concurso, mas agora é oficial: a presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Luísa Salgueiro foi eleita para a liderança do conselho directivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP). Com 579 votos (89,07%) num universo de 650 votantes, a autarca é a primeira mulher eleita para o cargo. Houve também 65 votos em branco e 6 nulos.

Luísa Salgueiro sucede assim a Manuel Machado, o autarca socialista que perdeu as eleições para a Câmara Municipal de Coimbra em Setembro e que, por isso, deixa a liderança da ANMP, cargo que ocupava desde 2013, quando foi eleito com 93,5% dos votos.

Antes, entre 2002 e 2013, a ANMP foi liderada por outro autarca experiente, Fernando Ruas, do PSD, que este ano regressou à autarquia de Viseu. Ruas tinha sido eleito com 94,5% dos votos.

No conselho directivo da ANMP, há outra novidade: pela primeira vez, há um independente, o presidente da Câmara Municipal de São João da Pesqueira, Manuel Cordeiro. O PS desce de 10 para nove elementos (em relação ao mandato de 2017 a 2021), o PSD mantém 6 autarcas no órgão e o PCP mantém único representante, o presidente da Assembleia Municipal do Seixal, Alfredo Monteiro.

A nova mesa do congresso é presidida pelo novo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas.