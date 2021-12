“O Livre é hoje tão anti-racista como era há dois anos”, diz Rui Tavares

A criminalização do racismo está no programa do Livre, mas nem todos concordam. E as propostas de apoio à compra de habitação pelos jovens como alternativa aos programas de arrendamento também merecem reparos. A menos de dois meses das eleições legislativas antecipadas, o Livre realiza este fim-de-semana um congresso “programático” onde se pretende estabilizar o programa eleitoral a submeter ao sufrágio. Em debate estão 155 propostas e alteração ao programa provisório apresentado pelo grupo de contacto (direcção) do partido.