Cotrim aposta no voto útil para “mais tarde ou mais cedo” ser poder – mas nunca com bloco central

Não será uma encruzilhada, mas é com certeza uma prova de fogo: as legislativas antecipadas de Janeiro são o “momento e a oportunidade” para a Iniciativa Liberal (IL) dar o salto e, “mais tarde ou mais cedo, exercer o poder”. João Cotrim de Figueiredo avisa: “Não temos pressa, não tomaremos atalhos, não trocaremos convicções por cargos, mas seremos, um dia, poder em Portugal. (…) Com as garantias de que não vamos vender a alma ao diabo, mas não podemos perder esta oportunidade e temos que nos mostrar preparados.”