José Luís Carneiro primeiro do PS em Braga, cantora lírica Elisabete Matos em segundo

O secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, vai encabeçar a lista dos socialistas em Braga nas próximas eleições legislativas, seguido pela directora artística do Teatro Nacional de São Carlos, Elisabete Matos.

José Luís Carneiro, autarca entre 2005 e 2015, ex-secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e actual “número dois” da direcção do PS, substitui como cabeça de lista pelo círculo eleitoral de Braga Sónia Fertuzinhos, que não vai recandidatar-se a deputada.

De acordo com fonte socialista, uma das principais apostas do secretário-geral do PS em termos de listas de candidatos a deputados é a colocação da cantora lírica Elisabete Matos, natural de Guimarães, no segundo lugar da lista pelo círculo de Braga.

Elisabete Matos, de 57 anos, recebeu as condecorações de Oficial da Ordem do Infante D. Henrique e de Grã-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique pela Presidência da República, e foi galardoada com a Medalha de Ouro de Mérito Artístico da Cidade de Guimarães pela Câmara Municipal de Guimarães e distinguida com a Medalha de Mérito Cultural concedida pela Secretaria de Estado da Cultura em 2015.

Na lista que esta madrugada vai ser votada pela Comissão Política de Braga, após José Luís Carneiro e Elisabete Matos, até ao quinto lugar, constam os nomes do presidente desta Federação socialista, Joaquim Barreto, e os actuais deputados Hugo Pires e Palmira Maciel.

Em lugares considerados elegíveis entram Luís Soares (Guimarães), Eduardo Oliveira (Famalicão), Anabela Real (Barcelos) e Pompeu Martins (Fafe).

Ainda segundo fonte socialista, Jamila Madeira (Faro), Pedro do Carmo (Beja) e o antigo ministro Capoulas Santos (Évora) voltarão a ser cabeças de lista nestes distritos, o mesmo acontecendo com Alexandra Leitão (Santarém), Ana Mendes Godinho (Guarda), Marta Temido (Coimbra), Pedro Nuno Santos (Aveiro), João Azevedo (Viseu), Tiago Brandão Rodrigues (Viana do Castelo) e Augusto Santos Silva (Fora da Europa).

Algumas das mudanças acontecem em Vila Real, com Francisco Rocha a substituir Ascenso Simões; em Bragança, com a indicação do secretário de Estado Sobrinho Teixeira para o primeiro lugar da lista; em Castelo Branco, onde a ministra Ana Abrunhosa será cabeça de lista; em Leiria, com a designação do secretário de Estado da Saúde, Lacerda Sales, para “número um”.