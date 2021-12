O PSD não quis salvar o CDS: quis salvar-se do CDS

Ninguém, no seu perfeito juízo, acreditava que o PSD estaria em pulgas para ir a eleições coligado com o CDS, nem muito menos para juntar ao andor a sigla, o símbolo e três marialvas do PPM. Acreditou Francisco Rodrigues dos Santos, mortinho por brincar à AD, a quem Rui Rio foi dando sinais informais de que estaria para aí virado. Sucede que Rodrigues dos Santos cometeu dois erros fundamentais.