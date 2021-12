A reforma do modelo da urgência hospitalar é uma verdadeira emergência, em particular para os cirurgiões dedicados à carreira hospitalar e ativos nos hospitais públicos. Impõe-se este debate, que é urgente. O atual modelo está esgotado.

A “crise das urgências”, em particular no domínio da cirurgia geral, não é algo de novo ou imprevisível. Há anos que está instalada, agudizando-se em função de alguns fatores, sendo o mais recente a pandemia do vírus SARS-CoV-2, mas é, fundamentalmente, consequência de uma realidade há muito identificada e para a qual não se têm procurado soluções de fundo. A Ordem dos Médicos vem chamando a atenção para alguns atores determinantes para a situação caótica que agora se vive em vários hospitais, para não dizer muitos ou mesmo todos! Os recursos humanos escasseiam em todos os grupos profissionais, mas fundamentalmente faltam médicos e enfermeiros.