A vítima, o arrogante, o teimoso e o reino

Segundo o “passageiro” Cabrita, a sua viatura foi “vítima” dum acidente. Ele falou sempre com arrogância extrema, em roda livre, numa sucessão de brutais erros que implicariam, qualquer deles, responsabilidade política imediata. Por isso será sempre um mistério a teimosia de António Costa em manter o seu “excelente” ministro, dono de desumana insensibilidade para com a família enlutada. E que dizer da morte do ucraniano às mãos de subalternos seus? E o caso das golas anti-incêndio? E a sua atitude indecorosa no Parlamento, ao desviar o microfone dum secretário de Estado? Por muito menos, noutros tempos, Jorge Coelho assumiu a responsabilidade política aquando da tragédia da ponte de Entre-os-Rios. Terá mudado a ética republicana? Cabrita agora sai “apenas para não prejudicar o partido"?! Algo vai podre neste “Reino da Dinamarca”.

José Sousa Dias, Ourém

Os pensionistas pobres não merecem tanto desprezo

Os pensionistas da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações são cerca de 3,5 milhões e não têm tido o devido merecimento. São velhos, não interessam para nada, já que não produzem e só acarretam despesa... Despreza-se quem trabalhou para o país e para o Estado, tendo descontado uma vida inteira.

Em 2022, as pensões de baixo valor irão ter uma esmola miserável de 1%. Durante a vigência da troika, no período de 20011/2015, com o PSD/CDS, as pensões superiores a 260 euros foram congeladas. Eram uma “fortuna”. Para quem coloca nos píncaros o governo PS/António Costa, veja-se: a partir de 2015, com a Lei 53-B/2006, que regula o aumento das pensões, não tendo sido alterada a situação dos pensionistas não melhorou. Em 2016, pensões até 683,8 euros tiveram uma subida de 0,4% e as restantes congeladas. Em 2017, quem recebesse até 842,6 euros teve um aumento de 0,5% e até 2020, os valores são idênticos - irrisórios. A vida difícil dos pensionistas é o reflexo da desigualdade social.

Estamos perante uma enorme iniquidade social duplamente penalizadora. Os velhos já não podem e ninguém lhes dá trabalho, tendo um dilema: ou comem ou gastam na farmácia. Os governantes revelam uma profunda e inqualificável insensibilidade para com a condição dramática dos pensionistas pobres. Os velhos são dignos de viver e não sobreviver.

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

Planos e relatórios e mais relatórios e mais planos

Os burocratas, os ideólogos e os designados cientistas da educação do sistema educativo português, porventura deverão ter corado de vergonha ao terem lido o artigo esclarecedor do professor Santana Castilho (PÚBLICO, 8 de Dezembro) – incida-se a atenção, para quem leu o artigo, nas incontáveis siglas dos planos e dos relatórios trazidas a lume por Santana Castilho (SC). Na verdade, o esgotamento físico e psicológico dos professores acabam, em numerosos casos, por configurar situações de burnout que advêm das extenuantes tarefas burocráticas e administrativas que os docentes são coagidos a produzir para serem considerados “bons” professores.

O acto de ensinar e de transmitir conhecimentos – que é a primordial e que exige empenho, dedicação e trabalho aturado dos docentes - passa a ser um labor secundário, uma minudência residual na principal função dos professores, que são coagidos a embrenharem-se em relatórios e mais relatórios, em planos e mais planos a maior parte deles desnecessários, desinteressantes e injustificáveis. A juntar a esta infrene papelada que já principiou a ser esboçada no ominoso tempo de Maria de Lurdes Rodrigues - uma ex-ministra da Educação medíocre que tinha prazer em empreender acções persecutórias à classe dos professores e que, como resposta, à sua perniciosa política educativa, foi brindada com três grandiosas manifestações de descontentamento - os professores, nos dias que correm, não passam de uma classe cada vez mais proletarizada, sacrificada e desprotegida à mercê do autoritarismo central e do caciquismo local, como muito bem referiu SC.

António Cândido Miguéis, Vila Real